दिल्ली: सीबीआई को मिले मंत्री के भ्रष्टाचार से जुड़े कागजात, बढ़ सकती है अरविंद केजरीवाल की मुश्किल

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्वितें और भी बढ़ सकती है। सीबीआई ने एक बैंक लॉकर की तलाशी के दौरान कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद किये हैं जिनसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन की करोडों की संपत्ति का खुलासा होता है। दरअसल सीबीआई एक केस के मामले में एक लॉकर की तलाशी ले रही थी इस दौरान प्रॉपर्टी और निवेश के करोड़ों के कागजत और चेकबुक मिले हैं। ये दस्तावेज कथित रूप से सत्येंद्र जैन के हैं। सीबीआई दिल्ली दंत चिकित्सा परिषद (DDC) के एक अधिकारी एवं एक वकील के निवासों की तलाशी ले रही थी। सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली दंत चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार डॉ ऋषि राज और DDC के वकील प्रदीप शर्मा को शनिवार (3 फरवरी) को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान ये लोग एक शख्स ने 4 लाख 73 हजार रुपये का रिश्वत ले रहे थे। इन दोनों ने रिश्वत देने वाले शख्स से एक मामले को सुलझाने के लिए 15 लाख रुपये की मांग की थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद सीबीआई रविवार (4 फरवरी) को डॉ ऋषि राज के लॉकर को चेक कर रही थी तभी सीबीआई को ये दस्तावेज मिले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ इस वक्त तीन मामलों में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं।

#CBI recovers documents related to property, bank transactions allegedly linked to #Delhi minister #SatyendarJain during searches at residences of Delhi Dental Council official & a lawyer: Sources

