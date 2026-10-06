चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस और उनके OSD (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) राजबीर सिंह घुमन के घर पर CBI ने रेड की है। यह कार्रवाई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश के एक दिन बाद हुई है, जिसमें कोर्ट ने जांच एजेंसी को मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केस दर्ज करने का निर्देश दिया था।

भगवंत मान ने CBI की इस कार्रवाई पर ‘X’ पर पोस्ट करके प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “BJP ने पंजाब चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। मेरे कैंप ऑफिस पर CBI का छापा पड़ा। अब पंजाब सरकार और मुझे बदनाम करने के लिए पंजाब में ED और CBI का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों से मिल रहे प्यार और समर्थन से BJP घबरा गई है।”

क्या है मामला?

यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पंजाब सरकार में हाई-लेवल करप्शन के आरोपों से जुड़ा है। सोमवार को सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने CBI को इन दावों की जांच करने का आदेश दिया था। इसने खास तौर पर राजबीर सिंह घुमन के पंजाब पुलिस की शुरुआती जांच से जुड़े न होने पर आपत्ति जताई थी, जबकि ED के मटीरियल में उनका नाम खास लोगों में से एक था।

हाई कोर्ट ने वकील निखिल सराफ की PIL पर कार्रवाई करते हुए देखा कि उसके सामने रखे गए मटीरियल में कॉग्निजेबल अपराधों का खुलासा हुआ है और जांच का आदेश दिया। इसमें पंजाब सरकार और राज्य पुलिस को सेंट्रल एजेंसी की मदद करने का भी निर्देश दिया गया। पंजाब सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ED के आरोपों की जांच अभी भी चल रही है और ये दोष साबित नहीं करते हैं। मामला इस हफ्ते के आखिर में लिस्ट किया गया है।

भगवंत मान के OSD के खिलाफ ED के आरोप

ED ने आरोप लगाया है कि नितिन गोहल नाम के एक आदमी ने सरकारी मदद चाहने वाले लोगों और OSD राजबीर घुमन के बीच बिचौलिए का काम किया। कथित तौर पर किए गए एहसानों में ट्रांसफर, गोपनीय सरकारी डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच और हथियारों के लाइसेंस दिलाने में मदद शामिल थी। नितिन गोहल पर ED ने चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) अप्रूवल में कथित गड़बड़ियों और ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के तहत कंपनियों से जुड़े संदिग्ध सेल ट्रांजैक्शन की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में छापा मारा था।

ED ने अपनी जांच रिपोर्ट पंजाब DGP के साथ शेयर की हैं। हालांकि जब कोई FIR दर्ज नहीं हुई, तो वकील निखिल सराफ ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दी।

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की बेंच ने कहा कि ED का मटीरियल, पहली नज़र में एक बड़े पब्लिक ऑफिस से जुड़े गंभीर अपराधों की ओर इशारा करता है। इसने यह भी सवाल उठाया कि पुलिस ने कितनी धीमी गति से काम किया। ED के 3 अगस्त को अपनी जानकारी शेयर करने के बाद सिर्फ एक शुरुआती जांच की गई थी। पुलिस ने देरी का कारण ED के डॉक्यूमेंट्स की पढ़ने लायक कॉपी की ज़रूरत भी बताया। कोर्ट ने कहा कि राजबीर घुमन को खुद जांच में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया गया था।

कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि सबूतों के आधार पर FIR और सही जांच की ज़रूरत है, न कि लगातार शुरुआती जांच की। खास बात यह है कि राजबीर घुमन और उनके साथियों ने पहले इन आरोपों को गलत बताते हुए मना कर दिया था।