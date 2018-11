CBI के अंतरिम निदेशक ने बंद किया CA संजय भंडारी का केस, बताई यह वजह

सीबीआई ने कुख्‍यात हथियार दलाल और चार्टर्ड आॅडिटर संजय भंडारी के खिलाफ मामला बंद करने का आदेश दिया है। ये आदेश सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव ने दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सीबीआई ने कहा है कि भंडारी के खिलाफ केस बंद का करने का फैसला पूर्व निदेशक के द्वारा 13 मार्च 2018 को ही ले लिया गया था।

एएनआई के मुताबिक, सीबीआई ने कहा,”जांच के बाद और अपर्याप्त सबूतों के कारण पूर्व निदेशक ने ही 13 मार्च 2018 को ये मामला बंद करने का फैसला किया था। हालांकि इस मामले की फाइल दोबारा जांच के लिए अंतरिम निदेशक के पास भेजी गई थी। इस मामले में जांच की सिफारिश के लिए नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइन्स के विरुद्ध है इसलिए केस को दोबारा खोलने की मांग नहीं की गई।”

CBI Interim director orders closure of case against Chartered Auditor Sanjay Bhandari.CBI says,”after investigation&for want of evidence,decision was taken by earlier director on 13.3.18 for closure of case.Subsequently,file was moved for re-investigation before interim director”

