अमित शाह के केस से जुड़े जस्टिस की मौत: SC ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कहा- मामला बेहद गंभीर

सीबीआई जस्टिस बीएच लोया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मांगी है। शीर्ष अदालत ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए यह रिपोर्ट मांगी है। सोमवार को कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जस्टिस लोया कथित सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस केस में बरी हो चुके हैं। हाइप्रोफाइल मामला होने को नाते जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत को गंभीर माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वकील अनिता शिनॉय ने जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत की जांच कराने की याचिका दायर की है। उन्होंने 3 जजों की बेंच से मामले की सुनवाई कराने की गुहार लगाई है। जस्टिस लोया की मौत पर उनके परिवार के लोग संदेह जता रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर बताया- सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए जस्टिस लोया की पोस्टमार्ट्म रिपोर्ट मांगी है।

CBI Judge B.H Loya death case: Supreme Court sought Judge Loya’s postmortem report from Maharashtra government & said that ‘the matter is very serious.’ Court to hear it next on Monday.

