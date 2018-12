केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास में हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। इन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा की पंचकुला में संस्था के एक प्लॉट को गलत तरीके से दोबारा आवंटित कर दिया था।

Central Bureau of Investigation has filed a chargesheet against former Haryana CM Bhupinder Singh Hooda, senior Congress leader Motilal Vora and Associated Journals Limited (AJL) in connection with re-allotment of institution plot in Panchkula, Haryana. pic.twitter.com/WZ7LLudv4t

— ANI (@ANI) December 1, 2018