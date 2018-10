छुट्टी पर भेजे गए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के डायरेक्टर आलोक वर्मा के घर के बाहर से गुरुवार (25 अक्टूबर) सुबह चार संदिग्ध दबोचे गए। टीवी रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि वे चारों उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें सुरक्षा अधिकारियों ने धर दबोचा। चारों को उसके बाद घसीट कर पूछताछ के लिए ले जाया गया। हालांकि, बाद में इस बाबत दिल्ली पुलिस को भी खबर दी गई।

मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने उन चारों को अपने कब्जे में ले लिया। खबर लिखे जाने तक उन चारों से पूछताछ हो रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चारों की पहचान धीरज कुमार, विनीत कुमार, अजय कुमार और प्रशांत कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) का अधिकारी बताया। खास बात है कि चारों संदिग्धों का टाइटल कुमार है। चारों पर जासूसी करने का आरोप लगा है।

चाक-चौबंद सुरक्षा वाले 2, जनपथ इलाके में सुरक्षाकर्मियों ने चार में दो संदिग्धों को जब दबोचा था, तब कुछ लोगों ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। क्लिप में सुरक्षाकर्मी उन दोनों (नीली शर्ट में) को घसीट हुए ले जा रहे थे। घटना से जुड़ा यह वीडियो कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा था। देखें, क्या हुआ था उस दौरान-

#WATCH: Earlier visuals of two of the four people (who were seen outside the residence of #AlokVerma) being taken for questioning. #CBI #Delhi pic.twitter.com/2KnqNfrnH0

