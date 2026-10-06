CBI DGCA Corruption: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में भ्रष्टाचार और विमानों की सुरक्षा जांच में बड़ी लापरवाही का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। CBI ने कार्रवाई करते हुए DGCA चेन्नई में तैनात उप निदेशक सुशील कुमार गर्ग और एक निजी उड़ान प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक को गिरफ्तार कर लिया है।

यह पूरी कार्रवाई विमानों की एयरवर्थिनेस प्रमाण पत्र जारी करने के बदले मांगी गई लाखों रुपये की रिश्वत और सुरक्षा खामियों को नजरअंदाज करने के आरोपों के तहत की गई है। आरोपी अधिकारी पर आरोप है कि उसने उड़ान प्रशिक्षण संगठन के निदेशक से प्रति ऑडिट 50 हजार रुपये के हिसाब से रिश्वत की मांग की थी।

सीबीआई द्वारा 3 अक्टूबर को दर्ज की गई प्राथमिकी (FIR) के आधार पर चलाए गए इस अभियान ने देश के उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों और विनियामक संस्थाओं के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि बिना किसी व्यापक सुरक्षा जांच और बेड़े में मौजूद कमियों को दरकिनार कर प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे।

एयरवर्थिनेस सर्टिफिकेट के लिए 50 हजार रुपये प्रति ऑडिट की मांग

सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, इस पूरे मामले के केंद्र में महाराष्ट्र के ठाणे में पंजीकृत और मुंबई आरओसी के तहत दर्ज ‘एकवी एयर ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड’ है। यह निजी कंपनी सात विमानों के बेड़े का संचालन करती है और इसका मुख्य फ्लाइंग ट्रेनिंग बेस तमिलनाडु के सालेम हवाई अड्डे पर स्थित है।

जांच एजेंसी के मुताबिक, DGCA उप निदेशक सुशील कुमार गर्ग ने 31 जुलाई को सालेम स्थित प्रशिक्षण केंद्र में कंपनी के विमानों का सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने बेड़े में कई तकनीकी खामियां पाए जाने के बावजूद कंपनी के पक्ष में रिपोर्ट देने के लिए प्रति ऑडिट 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

निरीक्षण के दौरान सुशील कुमार गर्ग के साथ एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, जिसके चलते वे उस दिन मौके पर रिश्वत की रकम वसूल नहीं सके। इसके बाद गर्ग ने रिश्वत की राशि हासिल करने के लिए बाद की तिथियां तय कीं और कंपनी प्रबंधन से लगातार संपर्क बनाए रखा।

मोबाइल फोन से लेकर 2.5 लाख कैश तक डील

सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि 23 और 26 सितंबर को गर्ग ने कंपनी प्रबंधन को सूचित किया कि वे अक्टूबर के पहले सप्ताह में फिर से सालेम प्रशिक्षण केंद्र का दौरा करेंगे। उन्होंने यह शर्त रखी कि इस यात्रा के दौरान कंपनी के निदेशक सचिन केशव भाने खुद सालेम में मौजूद रहें ताकि लेनदेन पूरा किया जा सके।

इसके बाद 2 अक्टूबर को दोनों पक्षों के बीच रिश्वत की रकम को लेकर अंतिम बातचीत हुई, जिसमें प्रति ऑडिट 50 हजार रुपये की दर से कुल 2.5 लाख रुपये तय किए गए। इतना ही नहीं, एफआईआर में यह भी आरोप है कि इस नकद राशि से पहले गर्ग ने सचिन भाने से लगभग 50,000 रुपये मूल्य का एक महंगा स्मार्टफोन भी रिश्वत के तौर पर लिया था।

रिश्वत के लेनदेन वाले दिन गर्ग ने अपनी पत्नी को फोन पर जानकारी दी थी कि भाने ने उन्हें 500-500 रुपये के नोटों के पांच बंडलों वाला एक पैकेट सौंपा है, जिसमें कुल 2.5 लाख रुपये नकद मौजूद थे। इसी सूचना और पुख्ता इनपुट के आधार पर सीबीआई ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को धर दबोचा।

उड्डयन सुरक्षा पर गंभीर सवाल और DGCA की भूमिका

नागरिक उड्डयन नियमों के तहत किसी भी व्यावसायिक या ट्रेनिंग विमान के लिए ‘एयरवर्थिनेस सर्टिफिकेट’ बेहद अनिवार्य दस्तावेज होता है। यह प्रमाण पत्र इस बात की गारंटी देता है कि विमान यांत्रिक, संरचनात्मक और तकनीकी रूप से पूरी तरह से सुरक्षित है तथा उड़ान भरने के लिए योग्य है।

फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) में नए और प्रशिक्षु पायलट उड़ान भरते हैं, ऐसे में सुरक्षा मानकों से किया गया कोई भी समझौता गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। सुरक्षा कमियों को नजरअंदाज कर फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने से न केवल प्रशिक्षुओं की जान जोखिम में पड़ती है बल्कि हवाई सुरक्षा का पूरा ढांचा प्रभावित होता है।

DGCA भारत में नागरिक उड्डयन का सर्वोच्च नियामक निकाय है, जिसका प्राथमिक काम विमानों के सुरक्षा मानकों को लागू करना, पायलटों और संस्थानों को लाइसेंस देना तथा ऑडिट करना है। ऐसे में उप निदेशक स्तर के अधिकारी का रिश्वतखोरी में पकड़ा जाना संस्थागत निगरानी तंत्र पर कई सवाल खड़े करता है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई और आगे का कदम

सीबीआई ने सुशील कुमार गर्ग और सचिन केशव भाने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जा रहा है।

जांच एजेंसी अब आरोपी अधिकारी सुशील कुमार गर्ग के चेन्नई और सालेम स्थित ठिकानों के साथ-साथ निजी कंपनी के ठाणे स्थित कार्यालयों पर भी छापेमारी कर रही है। सीबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या गर्ग ने पहले भी अन्य एयरलाइंस या फ्लाइंग अकादमियों को इसी तरह पैसे लेकर प्रमाण पत्र जारी किए थे।

उड्डयन विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना के बाद देश भर के फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थानों के हालिया ऑडिट और एयरवर्थिनेस सर्टिफिकेट की पुनर्जांच कराई जानी चाहिए। सीबीआई की यह सख्त कार्रवाई नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

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