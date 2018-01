सीबीआई ने बीएसएफ कमांडेंट को 45 लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथ दबोचा, बांग्लादेश से करवाता था स्मगलिंग

सीबीआई ने बीएसएफ के एक कमांडेंट को 45 लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बीएसएफ कमांडेंट की पहचान जीबू मैथ्‍यू के तौर पर की गई है। मैथ्‍यू शालीमार एक्‍सप्रेस से अलप्‍पुझा स्‍टेशन पर उतरे थे जब उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया गया। बीएसएफ की 83 बटालियन से जुड़े मैथ्‍यू पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्‍लादेश सीमा पर तैनात हैं। आरोपी अधिकारी घूस लेकर बांग्‍लादेश से स्‍मलिंग करवाता था। मैथ्‍यू केरल के इलांथूर के रहने वाले हैं। सीबीआई अधिकारी उनसे पूछताछ में जुटी है। कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में ही तैनात बीएसएफ के एक और जवान को यौन शोषण के मामले में ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी जवान की पहचान सुरेश कुमार के तौर पर किया गया था। उस पर ओडिशा के मलकानगिरि जिले में तैनाती के दौरान एक महिला से शारीरिक संबंध बनाने और बाद में उसका उत्‍पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। महिला ने ओडिशा के चित्रकोंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में सुरेश मुर्शिदाबाद आ गया था।

West Bengal: CBI arrested, Jibu D Mathew, BSF commandant of 83 Battalion for taking bribe; Rs 45 Lakh, which is a portion of the bribe he accepted from smugglers at India-Bangladesh border, recovered from him.

Nothing new I am from Bihar and 50 people having Job with BSF/SSB from my village and they saying nt all but some people getting a lot of money at Nepal border and Bangladesh Border for illegal activity.. @HMOIndia @ZeeNewsHindi @ndtv @PMOIndia

Senior of this BSF officers too should be interrogated for lack of vigilance on their part. Hope they too are not compromised.

Not only this…were Even responsible for terrorism in j&k and Panjab..Helped terrsts and smugglers to infiltrate after getting bribed..

That's why they were kicked out from there and army was deployed.

— Manna Kushwaha (@manna_kushwaha) January 31, 2018