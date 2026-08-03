कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु में किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। किसानों के संगठन के नेता अय्या कन्नू के नेतृत्व में किसानों ने तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के किनारे रेत में खुद को दबाकर अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कुरुवई (धान) की फसल बचाने के लिए कावेरी का पानी तुरंत छोड़ने की मांग की।

प्रदर्शनकारी किसानों ने आरोप लगाया कि कर्नाटक तमिलनाडु को ‘ड्रेनेज स्टेट’ की तरह मान रहा है। उनका कहना था कि कर्नाटक तमिलनाडु के हिस्से का पानी देने के बजाय केवल बचा हुआ पानी छोड़ रहा है। अय्या कन्नू ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को हर महीने तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। लेकिन इसके बावजूद पानी नहीं छोड़ा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अभी भी 80 टीएमसी से अधिक पानी मौजूद है लेकिन मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने तमिलनाडु के लिए 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने से इनकार कर दिया। अय्या कन्नू ने आगे कहा कि हाल ही में केरल में भारी बारिश के कारण तमिलनाडु में पानी पहुंचा जिसे भवानीसागर बांध तक ले जाया जा सकता था। लेकिन राज्य के नेताओं ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।

कर्नाटक सरकार पर क्या हैं आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार अब अपने राज्य और लोगों को बचाने के लिए 25000 क्यूसेक पानी छोड़ रही है जबकि तमिलनाडु के किसानों की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया।

किसान नेता ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से मांग की कि वे सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के खिलाफ 1 लाख करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दायर करें ताकि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई हो सके।

इस बीच, कावेरी जल विवाद राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के साथ प्रस्तावित बैठक फिलहाल टाल दी है और 2 अगस्त को बेंगलुरु में सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है।

क्या है कावेरी विवाद? कन्नड़ संगठनों ने 13 अगस्त को बुलाया कर्नाटक बंद

कर्नाटक और तमिलनाडु में एक बार फिर कावेरी मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने शुक्रवार को पूरे कर्नाटक में 13 अगस्त को बंद का ऐलान किया है। इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री चिंतित हैं और वे आपस में चर्चा करना चाह रहे हैं। इसे लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के कार्यालय ने कर्नाटक मुख्यमंत्री कार्यालय को मीटिंग के लिए अनुरोध किया, जिसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने टाल दिया है। ऐसे में आइए जानते क्या है ये पूरा विवाद….