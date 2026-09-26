केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के दिल्ली बेंच के जस्टिस राजवीर सिंह वर्मा ने उत्तराखंड कैडर के IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। चतुर्वेदी ने उत्तराखंड सरकार के नवंबर 2021 के उस आदेश को चुनौती दी है, जो IFS अधिकारियों की मूल्यांकन रिपोर्ट चैनल (Appraisal Report Channel) से जुड़ा है।

21 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि मामले की कुछ देर सुनवाई के बाद राजवीर सिंह वर्मा, सदस्य (न्यायिक) इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते हैं। हालांकि, आदेश में न्यायमूर्ति वर्मा के सुनवाई से अलग होने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है।

संजीव चतुर्वेदी की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस मामले के साथ अब तक 17 न्यायाधीश/सदस्य उनकी याचिकाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं।

अब तक सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश, नैनीताल हाईकोर्ट के चार न्यायाधीश, CAT के चेयरमैन समेत नौ सदस्य और जिला न्यायपालिका के दो न्यायाधीश संजीव चतुर्वेदी से जुड़े मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं।

इससे पहले सितंबर-अक्टूबर 2025 में नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक वर्मा और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी ने भी चतुर्वेदी की ओर से दायर अवमानना मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

यह मामला CAT के सदस्यों और रजिस्ट्री के खिलाफ दायर किया गया था। चतुर्वेदी ने आरोप लगाया था कि हाईकोर्ट की ओर से दिए गए एक स्टे ऑर्डर का पालन नहीं किया गया। हालांकि, दोनों न्यायाधीशों के सुनवाई से अलग होने के आदेशों में भी इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया था।

फरवरी 2024 में नैनीताल हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज तिवारी ने संजीव चतुर्वेदी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से जुड़े एक मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। यह मामला कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) से चतुर्वेदी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से संबंधित दस्तावेज मंगाने से जुड़ा था।

इससे पहले मई 2023 में नैनीताल हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश थपलियाल ने भी एक मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया था। यह मामला दिल्ली स्थित AIIMS में मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) के रूप में चतुर्वेदी के कार्यकाल के दौरान की गई भ्रष्टाचार विरोधी जांच से जुड़े दस्तावेज मंगाने से संबंधित था।

फरवरी 2025 में CAT की दो सदस्यीय पीठ ने भी चतुर्वेदी की अप्रेजल रिपोर्ट डाउनग्रेड किए जाने से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इस पीठ में न्यायमूर्ति हरविंदर ओबरॉय और बी. आनंद शामिल थे। उनके आदेश में भी सुनवाई से अलग होने का कोई कारण नहीं बताया गया था।

अप्रैल 2025 में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा कुशवाहा ने भी चतुर्वेदी की ओर से CAT के न्यायाधीश मनीष गर्ग के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने इसकी वजह CAT के एक अन्य न्यायाधीश के साथ अपने पूर्व पारिवारिक संबंधों को बताया था।

चतुर्वेदी से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में भी पहले रिक्यूजल हो चुका है। नवंबर 2013 में तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने हरियाणा में कथित भ्रष्टाचार के मामलों की सीबीआई जांच की मांग वाली चतुर्वेदी की याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद अगस्त 2016 में तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने भी इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

इसके अलावा मार्च 2019 में CAT के तत्कालीन चेयरमैन न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी, फरवरी 2021 में CAT के न्यायमूर्ति आर.एन. सिंह और नवंबर 2023 में CAT के न्यायमूर्ति मनीष गर्ग तथा न्यायमूर्ति छछबिलेंद्र राउल ने भी चतुर्वेदी से जुड़े मामलों की सुनवाई से खुद को अलग किया था। जनवरी 2025 में CAT के न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने भी लोकपाल से संबंधित चतुर्वेदी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

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