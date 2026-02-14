आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले हफ्ते मुंबई में कहा था कि जातिगत भेदभाव किए बिना कोई भी हिंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघचालक बन सकता है।” आइए अब जानते हैं कि आरएसएस सरसंघचालक का चुनाव किस तरह होता है और इस पद पर आसीन व्यक्ति कौन हो सकते हैं और वे किस जाति से संबंधित हैं।

सरसंघचालक को संगठन का मार्गदर्शक और दार्शनिक माना जाता है। आरएसएस की दैनिक शाखा और औपचारिक समारोहों में, जहां भी सरसंघचालक उपस्थित होते हैं, उन्हें विशेष सरसंघचालक प्रणाम किया जाता है। आरएसएस के कार्यकारी प्रमुख का पद सरकार्यवाह (या महासचिव) के पास होता है। सरसंघचालक और सरकार्यवाह की उपाधियां आरएसएस में मराठी भाषी सदस्यों के प्रभाव को दर्शाती हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इस संगठन की स्थापना महाराष्ट्र के नागपुर में 1925 में विजयदशमी के दिन हुई थी।

क्या है चुनाव प्रक्रिया?

आरएसएस के सरकार्यवाह के लिए एक सुव्यवस्थित चुनाव प्रक्रिया है। सरसंघचालक पद के लिए कोई चुनाव नहीं होता है। संगठन की परंपरा के अनुसार, वर्तमान सरसंघचालक को अपने उत्तराधिकारी को चुनने और सही समय पर इसकी घोषणा करने का विशेषाधिकार है। उत्तराधिकारी जीवन भर या खुद पद छोड़ने तक इस पद पर बना रहता है।

दूसरी ओर, सरकार्यवाह का चुनाव नागपुर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा द्वारा हर तीन साल में एक बार किया जाता है। यही उनका कार्यकाल होता है। एबीपीएस संघ का सर्वोच्च फैसले लेने वाला निकाय है और इसमें देश भर के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। निर्वाचित होने के बाद सरकार्यावाह अपनी टीम का चयन करता है।

हेडगेवार ने गोलवलकर को चुना

नागपुर के एक ब्राह्मण के.बी. हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की और 21 जून 1940 को 51 साल की उम्र में अपनी मृत्यु तक इसके प्रमुख रहे। उनके द्वारा छोड़े गए एक सीलबंद लिफाफे में उनके उत्तराधिकारी का नाम था और वो थे एमएस गोलवलकर। गोलवलकर खुद भी ब्राह्मण थे। उनको उसी साल तीन जुलाई को आरएसएस के नए प्रमुख के रूप में घोषित किया गया। गोलवलकर ने भी हेडगेवार की ही तरह अपने उत्तराधिकारी का चयन किया।

गोलवलकर ने देवरास को चुना

गोलवलकर ने 5 जून 1973 को अपनी मृत्यु तक 33 सालों तक सरसंघचालक के तौर पर काम किया। उनके कार्यकाल में, आरएसएस ने कई नए क्षेत्रों में विस्तार किया और कई फ्रंटल संगठनों की स्थापना की। गोलवलकर भी अपने उत्तराधिकारी का नाम लिखा एक लिफाफा छोड़ गए थे। उनके निधन के एक दिन बाद, 6 जून को उस उत्तराधिकारी का नाम सार्वजनिक किया गया और वो थे बालासाहेब देवरस। अपने भाई भाऊराव देवरस के साथ, बालासाहेब देवरस ने संगठन में लंबे समय तक काम किया था। उन्होंने 1965 से 1973 तक सरकार्यवाह के रूप में कार्य किया था।

देवरास ने राजेंद्र सिंह को चुना

स्वयंसेवकों द्वारा “गुरुजी” कहे जाने वाले गोलवलकर ने हेडगेवार के पदचिह्नों का अनुसरण किया था, लेकिन देवरास अपनी मृत्यु तक इस पद पर नहीं रहे। अपने खराब स्वास्थ्य को स्वीकार करते हुए, देवरास ने अपने जीवनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी, जिससे उनका कार्यकाल 21 सालों में खत्म हो गया। राजेंद्र सिंह ने 11 मार्च, 1994 को सरसंघचालक का पदभार संभाला। उस समय 72 साल के सिंह इस पद को संभालने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए।

दिलचस्प बात यह है कि सिंह ने खुद खराब स्वास्थ्य के कारण 1987 में सरकार्यवाह पद से इस्तीफा दे दिया था (उनका कार्यकाल 1978 में शुरू हुआ था)। इसके बाद उन्होंने एच.वी. शेषाद्री के अधीन चार सह-सरकार्यवाहों (या संयुक्त महासचिव) में से एक के रूप में कार्य किया, जिन्हें उनकी जगह पर सरकार्यवाह बनाया गया था।

सिंह अब तक एकमात्र गैर-ब्राह्मण सरसंघचालक रहे हैं और उत्तर भारत से भी इकलौते हैं। वे मूल रूप से बुलंदशहर के ठाकुर परिवार से थे, जो बाद में इलाहाबाद में आकर बस गया। वहीं सिंह ने प्रचारक बनने से पहले फिजिक्स का अध्ययन और अध्यापन किया। उनका कार्यकाल सबसे छोटा था, लगभग छह साल का।

राजेंद्र सिंह ने सुदर्शन को चुना

2000 तक राजेंद्र सिंह और सरकार्यवाह एच.वी. शेषाद्री दोनों का स्वास्थ्य खराब था। उस साल मार्च में सरकार्यवाह चुनाव होने वाला था, इसलिए सिंह ने 69 साल के.एस. सुदर्शन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का फैसला घोषित किया। सुदर्शन उस समय एक सह-सरकार्यवाह थे। सुदर्शन भी ब्राह्मण थे और कर्नाटक के रहने थे। पेशे से इंजीनियर, वे मार्च 2009 में आरएसएस प्रतिनिधि सभा तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने कभी सरकार्यवाह के रूप में काम नहीं किया था, लेकिन शेषाद्री के अधीन सह-सरकार्यवाह के रूप में काम किया था।

2000 में एबीपीएस ने एक नए सरकार्यवाह मोहन भगवत को भी चुना। संयोगवश, शेषाद्री सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सरकार्यवाह बने, जिनका कार्यकाल 1987 से 2000 तक चला।

सुदर्शन ने भगवत को चुना

जब 21 मार्च, 2009 को नागपुर में एबीपीएस की बैठक हुई, तो कई प्रतिनिधि उन नाटकीय घटनाओं से अनजान थे जो घटित होने वाली थीं। मोहन भगवत, जिन्होंने नौ सालों (2000-2009) तक सरकार्यवाह के रूप में कार्य किया था, ने प्रतिनिधियों से कहा कि वह पद छोड़ना चाहते हैं। हालांकि, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सुदर्शन ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, “मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। मेरी जिम्मेदारी के चलते मुझे और ज्यादा अध्ययन करना चाहिए, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सरसंघचालक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां मोहनराव भगवत जी को सौंपना चाहता हूं।” ये कहते हुए सुदर्शन अपनी सीट से उठ गया।

भागवत ने सुदर्शन और अन्य वरिष्ठों के चरण स्पर्श किए, कुर्सी पर बैठे और इस तरह नए सरसंघचालक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उस समय उनकी आयु 58 साल की थी। राजेंद्र सिंह को छोड़कर, अपने ज्यादातर पूर्ववर्तियों की तरह, भागवत भी ब्राह्मण हैं। वे हेडगेवार की मृत्यु के बाद जन्मे पहले सरसंघचालक थे। भागवत 1975 में आपातकाल के दौरान आरएसएस प्रचारक बने। इस प्रकार वे गोलवलकर की मृत्यु के बाद प्रचारक बनने वाले पहले सरसंघचालक भी बने। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि संघ प्रमुख बनने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं पढें पूरी खबर…

