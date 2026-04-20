नासिक की TCS मामले के बाद नागपुर के उत्तर-पश्चिम इलाके में एक NGO भी सवालों के घेरे में आ गया है। NGO के चीफ पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। मानकापुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हो चुकी है और आरोपी चीफ रियाज फाजिल काजी को गिरफ्तार किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह NGO अंडरप्रिविलेज्ड बच्चों के लिए काम करता है। लेकिन इसी NGO से जुड़ी एक 23 वर्षीय महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उसका आरोप है कि 18 जुलाई 2024, जो उसका जन्मदिन था, उस दिन NGO के प्रमुख ने उसे अपने केबिन में बुलाया। पीड़िता का दावा है कि बिना उसकी अनुमति के उसे जबरदस्ती गले लगाया गया, माथे पर किस किया गया और कहा गया, “मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता।”

FIR में इस बात का भी जिक्र है कि उस समय पीड़िता ने ज्यादा विरोध नहीं किया क्योंकि उसे अपनी नौकरी खोने का डर था। पीड़िता के मुताबिक यह कोई एक घटना नहीं थी बल्कि लगातार इसी तरह का मानसिक शोषण होता रहा। कई मौकों पर आरोपी ने जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश भी की।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी ऐसी हरकत करने से पहले CCTV कैमरे बंद कर दिया करता था। उसने एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया था जिसके जरिए वह NGO में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखता था।

FIR में यह भी उल्लेख है कि पीड़िता की बड़ी बहन भी इसी NGO में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर नवंबर 2025 में जुड़ी थी। फील्ड विजिट के दौरान उस पर एक खास धर्म की प्रैक्टिस फॉलो करने का दबाव बनाया जाता था। FIR में यह भी बताया गया है कि आरोपी के इसी व्यवहार के कारण कई महिला कर्मचारी पहले ही NGO छोड़ चुकी थीं।

13 अप्रैल को भी इस NGO प्रमुख पर एक गंभीर आरोप लगा था। उसने फोन कॉल पर शिकायतकर्ता, उसकी बहन और कुछ महिला सहयोगियों को अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया था। उसने उन्हें वैश्या कहकर संबोधित किया था।

यह NGO मानकापुर पुलिस स्टेशन से महज एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 2010 से सक्रिय रूप से काम कर रहा है। NGO का दावा है कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण के क्षेत्र में बच्चों की मदद करता है।

फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है, कॉल रिकॉर्ड की जांच कर रही है और सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। गिरफ्तार आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में सीनियर इंस्पेक्टर हरीश कलेस्कर ने बताया कि कई महिलाएं शिकायत लेकर सामने आई हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपी की भी कस्टडी मिल गई है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।

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