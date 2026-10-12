मुंबई पुलिस ने शिवेसना (यूबीटी) नेता और विधायक आदित्य ठाकरे और MNS नेता अमित ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों नेताओं के खिलाफ यह FIR पुलिस कार्रवाई का विरोध करने को लेकर दर्ज की गई है।

पुलिस ने बताया, “शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिवसेना (यूबीटी) नेता और विधायक आदित्य ठाकरे और एमएनएस नेता अमित ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कल शिवाजी पार्क में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेना शुरू किया, तो आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे ने इस कार्रवाई का विरोध किया और खुद भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया”

मुंबई के शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में रविवार की शाम आदित्य और अमित ठाकरे दोनों नेता शामिल हुए थे। यह प्रोटेस्ट मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया था। जब आदित्य और अमित सैकड़ों समर्थकों के साथ वहां पहुंचे इससे प्रोटेस्ट ने और गति पकड़ी। इस दौरान जमकर नारेबाजी और छिटपुट घटनाएं भी सामने आईं।

इस दौरान मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शिवाजी पार्क में जमा हुए कार्यकर्ता अंजली दमानिया समेत 300 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। ठाकरे परिवार के चचेरे भाइयों ने केंद्र और महाराष्ट्र में भाजपा सरकारों की कड़ी आलोचना की और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग की।

आदित्य ठाकरे ने दावा किय कि पुलिस ने पास के सेना भवन के बाहर शिवसैनिकों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। उन पर हमला किया और उनके साथ बदसलूकी की। उन्होंने कहा कि हमने अतीत में कई बार मुंबई पुलिस की (विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके के लिए) सराहना की है। हालांकि, अब वे दिल्ली पुलिस की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अगर उनका व्यवहार ऐसा ही रहा तो हर जगह विरोध प्रदर्शन होंगे।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन रुकने वाले नहीं हैं और यह स्थानीय पुलिस की वजह से है। उन्होंने आगे कहा कि मैं पूरे मुंबई को शिवाजी पार्क आने का आह्वान करता हूं। यह विरोध प्रदर्शन अब शांत नहीं होगा। अगर आप प्रदर्शनकारियों को छूते हैं, तो आंदोलन तब तक तेज रहेगा जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते। आदित्य, जो हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों से भरी पुलिस गाड़ी के ऊपर चढ़ गए।

अमित ठाकरे ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के पीछे पुलिस के रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कल से हमारे एमएनएस कार्यकर्ता वहां (विरोध प्रदर्शन के लिए) मौजूद रहेंगे। शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया, जहां अधिकांश बंदियों को ले जाया गया था।

शिवाजी पार्क के प्रवेश द्वार पर कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। जिनमें से कुछ को वर्ली कैंप, तारदेव और वर्ली पुलिस स्टेशन भेजा गया। हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हम तो बस पार्क घूमने आए थे, लेकिन पुलिस ने हमें हिरासत में ले लिया।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग, केरल विधानसभा में आज प्रस्ताव पेश करेगी सरकार

केरल की कांग्रेस सरकार सोमवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेगी। इसमें केंद्र सरकार से ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही, केरल विधानसभा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव लाने वाली देश की पहली विधानसभा बन जाएगी। पढ़ें पूरी खबर।