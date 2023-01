कंझावला में युवती को कार से घसीटने के मामले में चार आरोपियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा

मामले के सात में से छह आरोपियों के खिलाफ पहले गैर-इरादतन हत्या के आरोप लगाए गए थे।

कार दुर्घटना में मारी गई युवती। (फोटो- इंडियन एक्‍सप्रेस)।

