Markandey Katju News: कॉकरोच जनता पार्टी के चारों नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे पर पीस बॉन्ड साइन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इन चारों लोगों का करियर खत्म हो गया है।

मार्कंडेय काटजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “कॉकरोच जनता पार्टी के 4 शीर्ष नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे ने ‘पीस बॉन्ड’ (शांति बनाए रखने का मुचलका) पर साइन किए हैं। इसका मतलब यह है कि वे अब किसी भी सार्वजनिक प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। यदि वे ऐसा करते हैं, तो पुलिस कहेगी कि उन्होंने शांति भंग करके अपने बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन किया है और उन्हें गिरफ्तार करके लंबे समय के लिए जेल में डाल देगी।”

The gang of Four

By Justice Katju

The 4 top Cockroach Janta Party leaders, Abhijeet Dipke, Saurabh Das, Ashutosh Ranka, and Ajinkya Shinde have all signed peace bonds, which means they cannot join any public demonstrations, otherwise the police will say they have breached their… — Markandey Katju (@mkatju) October 25, 2026

इन चारों लोगों का करियर खत्म- काटजू

काटजू ने आगे लिखा, “मेरी राय में, इन ‘पीस बॉन्ड’ पर साइन करने के साथ ही इन 4 लोगों का सार्वजनिक करियर खत्म हो गया है। जनता की नजरों में इनकी साख पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लोग अब इन्हें ऐसे डरपोक व्यक्ति मानते हैं जो जेल जाने से घबरा गए। असल में, इन्हें ‘सहयोगी’ (यानी सत्ता का साथ देने वाला) माना जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ लोगों को जेल में डाला गया था, लेकिन बाद में माफी मांगकर वे जेल से बाहर आ गए थे।”

मार्केंडय काटजू ने नेहा बोरा की तारीफ की

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने नेहा बोरा की तारीफ की है। उन्होंने लिखा, “मैं केवल नेहा बोरा का सम्मान करता हूं, जिन्होंने ‘पीस बॉन्ड’ देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। मैं अभिजीत दीपके और सीजेपी के बाकी 3 नेताओं को ‘गैंग ऑफ फोर’ (चार लोगों का गिरोह) कहता हूं। इनके बारे में एक कहावत है, जब पड़ी मार शमशीर की, तो महाराज, मैं तो नाई हूं। ये लोग खुद को शेर बता रहे थे, लेकिन असल में ये ‘नाई’ निकले।”

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ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि न तो वह और न ही उनका छात्र संगठन दिल्ली पुलिस द्वारा मांगे गए ‘पीस बॉन्ड’ पर साइन करेगा। उन्होंने कहा कि वह इस नोटिस को आगे चुनौती देंगी। नेहा बोरा का यह बयान दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के एक दिन बाद आया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…