केंद्र सरकार ने मोटर वाहनों की सुरक्षा से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। इसके साथ ही कई अहम प्रावधानों के लागू होने की तारीख भी तय कर दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, नए मॉडल और पहले से मौजूद सभी मॉडल के लिए अलग-अलग समयसीमा निर्धारित की गई है। इसका स्पष्ट मतलब है कि कार कंपनियों को अब वाहनों की सुरक्षा से जुड़े नए मानकों के हिसाब से तैयारी करनी होगी।

21 अक्टूबर 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकााशित इस अधिसूचना में स्टीयरिंग मैकेनिज्म, सामने और साइड से टक्कर होने पर यात्रियों की सुरक्षा, पैदल यात्रियों की सुरक्षा, पीछे से टक्कर के दौरान फ्यूल सिस्टम और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन की सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं। इसके अलावा इमोबिलाइजर, पैडल कंट्रोल और दुर्घटना से जुड़े आंकड़े रिकॉर्ड करने वाले सिस्टम के लिए भी समयसीमा तय की गई है।

2027 से टक्कर के दौरान सुरक्षा के नए मानक

सरकार ने स्टीयरिंग मैकेनिज्म के बिहेवियर और सामने से टक्कर होने पर यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मानकों में संशोधन किया है। इनमें ऑफसेट फ्रंटल कोलिजन भी शामिल है यानी ऐसी टक्कर जिसमें वाहन का अगला हिस्सा पूरी चौड़ाई के बजाय एक हिस्से से टकराता है।

अधिसूचना के मुताबिक, इन मानकों के लिए प्रमुख डेडलाइन:

1 अक्टूबर 2027: स्टीयरिंग मैकेनिज्म के बिहेवियर और ऑफसेट फ्रंटल कोलिजन से जुड़े नए मानक नए मॉडल पर लागू होंगे।

स्टीयरिंग मैकेनिज्म के बिहेवियर और ऑफसेट फ्रंटल कोलिजन से जुड़े नए मानक नए मॉडल पर लागू होंगे। 1 अक्टूबर 2028: इन संबंधित मानकों को सभी मॉडल पर लागू करने की समयसीमा तय की गई है।

इन संबंधित मानकों को सभी मॉडल पर लागू करने की समयसीमा तय की गई है। 1 अक्टूबर 2027: साइड इम्पैक्ट से यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े संशोधित मानक नए मॉडल पर लागू होंगे।

साइड इम्पैक्ट से यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े संशोधित मानक नए मॉडल पर लागू होंगे। 1 अक्टूबर 2028: साइड इम्पैक्ट के ये मानक सभी मॉडल पर लागू होंगे।

इन प्रावधानों का संबंध टक्कर के दौरान वाहन के सिक्योरिटी मैकेनिज्म और यात्रियों की सुरक्षा से है।

पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए 2028 से नए नियम

वाहन की टक्कर से पैदल यात्रियों और सड़क पर मौजूद अन्य लोगों को होने वाले नुकसान से जुड़ा मानक भी बदला गया है। नए मॉडल के लिए संशोधित AIS-100 (Rev. 1) मानक 1 अक्टूबर 2028 से लागू होगा।

कारों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम (image source: Express Photo)

इस मामले में एक एक खास टेस्टिंग डिवाइस का इस्तेमाल भी अनिवार्य किया गया है। फ्लेक्सिबल पेडेस्ट्रियन लेग इम्पैक्टर (FlexPLI) नाम के इस डिवाइस से वाहन की टक्कर के दौरान पैदल यात्रियों के पैरों पर पड़ने वाले असर का आकलन किया जाता है।

नए मॉडल के लिए संशोधित पैदल यात्री सुरक्षा मानक: 1 अक्टूबर 2028

अक्टूबर 2028 FlexPLI परीक्षण उपकरण का अनिवार्य इस्तेमाल: 1 अक्टूबर 2032

पीछे से टक्कर होने पर फ्यूल सिस्टम की सुरक्षा

सरकार ने पीछे से टक्कर होने की स्थिति में वाहन के फ्यूल सिस्टम और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन की सुरक्षा से जुड़े प्रावधान भी संशोधित किए हैं। AIS-101 (Rev. 1) से संबंधित यह मानक सभी मॉडल के लिए 1 अप्रैल 2029 से लागू होगा।

इसका संबंध ऐसी टक्कर के दौरान ईंधन प्रणाली और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित तकनीकी मानकों से है।

कारों में इमोबिलाइजर और पैडल कंट्रोल के नियम

अधिसूचना में एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए इमोबिलाइजर के अनिवार्य फिटमेंट की तारीख भी तय की गई है। एम1 श्रेणी में चालक के अलावा अधिकतम आठ यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन की गई कारें आती हैं।

इमोबिलाइजर ऐसा सुरक्षा सिस्टम है जो सही चाबी या अधिकृत सिस्टम के बिना वाहन का इंजन चालू होने से रोकता है। अधिसूचना में एम1 श्रेणी के नए मॉडल के लिए इसके अनिवार्य फिटमेंट की तारीख 1 अक्टूबर 2027 दी गई है।

वहीं पैरों से संचालित होने वाले कंट्रोल की व्यवस्था और उनके काम करने के तरीके से जुड़े संशोधित AIS-035 (Rev. 1) मानक नए मॉडल के लिए 1 अप्रैल 2028 से लागू होंगे।

फ्रंटल कोलिजन में रेस्ट्रेंट सिस्टम के लिए अलग समयसीमा

अधिसूचना में सामने से टक्कर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेस्ट्रेंट सिस्टम पर केंद्रित एक अलग मानक भी शामिल है। AIS-201 के तहत इस प्रावधान को लागू करने की समयसीमा नए मॉडल के लिए 1 अक्टूबर 2029 और सभी मॉडल के लिए 1 अक्टूबर 2031 रखी गई है।

यह समयसीमा फ्रंटल कोलिजन से जुड़े उन मानकों से अलग है जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म के व्यवहार और ऑफसेट फ्रंटल इम्पैक्ट से संबंधित हैं।

दुर्घटना का डेटा रिकॉर्ड करने वाले सिस्टम के लिए 2029 की तारीख

वाहनों में दुर्घटना से जुड़ी जानकारी रिकॉर्ड करने वाले इवेंट डेटा रिकॉर्डर (EDR) के लिए भी समयसीमा तय की गई है। अधिसूचना में AIS-192 से संबंधित इस प्रावधान के लिए 1 अक्टूबर 2029 की तारीख दी गई है।

EDR दुर्घटना के समय से जुड़े निर्धारित आंकड़ों को दर्ज करने वाला सिस्टम है। ऐसे आंकड़े दुर्घटना की परिस्थितियों को समझने में काम के साबित हो सकते हैं।

नए मॉडल और सभी मॉडल के लिए अलग-अलग तारीखें

सरकार की अधिसूचना में अलग-अलग सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए कई तारीखें तय की गई हैं। कुछ नियम पहले नए मॉडल पर लागू होंगे जबकि सभी मॉडल के लिए बाद की समयसीमा निर्धारित की गई है।

इस संशोधन के तहत वाहन निर्माताओं को संबंधित सुरक्षा मानकों के अनुसार तय समयसीमा का पालन करना होगा।

गाड़ियाँ कर सकेंगी आपस में ‘बातचीत’, कम होंगे सड़क हादसे

वर्ष 2025 में भारत में सड़क हादसों में 1.83 लाख लोगों की जान गई, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 6,000 ज्यादा है। इस आंकड़े ने सरकार के विभिन्न विभागों में चिंता बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) जल्द ही एक नया नियम लागू करने जा रहा है। इस नियम के तहत गाड़ियों में ‘व्हीकल-टू-व्हीकल’ (V2V) नाम का एक वायरलेस सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके जरिए गाड़ियाँ आपस में संपर्क स्थापित कर सकेंगी और सड़क पर आगे आने वाले हादसों के खतरों के बारे में ड्राइवरों को पहले ही सावधान कर देंगी। पढ़ें पूरी खबर…