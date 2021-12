पंजाब में कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे कैप्टन, ढींडसा और बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब चुनाव में उलटफेर करने का मन बना चुके हैं। यानि विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस की परेशानी बढ़ने वाली है। अपनी अलग पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाने वाले कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हमारी दो पार्टियों से बातचीत जारी है। हमारा लक्ष्‍य अगामी चुनाव जीतना है। हम इसमें जरूर कामयाब होंगे। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के पहले हमारा गंठबंधन बनेगा।

सूत्रों के मुताबिक कैप्‍टन की पार्टी के भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) के साथ गंठबंधन कर सकती है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर फैसला हो चुका है, अब सीटों पर बात हो रही है। हम सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी के साथ भी गठजोड़ करेंगे। बकौल कैप्टन, वह दोनों पार्टियों से कहेंगे कि जो उम्मीदवार लगे कि जीत दर्ज करेगा उस पर विश्‍वास करना चाहिए। हमें विजेता चुनना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों का चयन हो जो हर हाल में जीतकर आ सकें।

इससे पहले अमित शाह भी कैप्टन व अकाली दल से निकले सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ गठजोड़ का इशारा दे चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इशारा किया कि भगवा दल इस बार अकाली दल से कोई गठजोड़ नहीं करने जा रहा है। बल्कि उनका दल कैप्टन अमरिंदर के अलावा अकाली दल से अलग हुए सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ मिलकर चुनाव मैदान में ताल ठोकेगा। एक सम्मिट में शाह ने बताया था कि पंजाब को फतह करने के लिए बीजेपी अपनी कमर कसकर मैदान में उतरने का मन बना चुकी है।

In principle,a decision has been taken,now seat adjustment is to be done.We'll also do seat adjustments with Dhindsa sahab's party.I'll tell both parties that we should pick winners, support those candidates: Capt Amarinder Singh on question of alliance with BJP for Punjab polls pic.twitter.com/TImmIvBy3E

— ANI (@ANI) December 6, 2021