भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर अच्छी खबर है, इनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) स्थित भारतीय दूतावास ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर है और वह तेजी से ठीक हो रहे हैं। बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड 1073 के कॉकपिट में सह-पायलट ने कैप्टन मच्छार पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

उड़ान का सह-पायलट विमान को कथित तौर पर गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विमान के भारतीय कैप्टन मच्छार ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए उसके प्रयास को विफल कर दिया। चाकू से किए गए हमले में मच्छार घायल हो गए, लेकिन वह 174 यात्रियों को ले जा रहे विमान को बचाने में सफल रहे। कैप्टन मच्छार के साहस और बहादुरी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है।

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”कैप्टन मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर है और वह तेजी से ठीक हो रहे हैं।”

बाद में विमान को सऊदी अरब के तबुक हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतरना पड़ा। यूएई स्थित भारतीय दूतावास ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने अस्पताल जाकर कैप्टन मच्छार और उनके परिवार से मुलाकात की। इसने कहा, ”कैप्टन मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर है और वह तेजी से ठीक हो रहे हैं।”

ऐसा समझा जाता है कि उत्तर-पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक शहर स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराए जाने के एक दिन बाद जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मच्छार को यूएई स्थानांतरित कर दिया गया। यूएई स्थित भारतीय मिशन ने कहा, ”दूतावास उनका निरंतर इलाज और कुशलक्षेम सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है।”

हालत स्थिर है

रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार रात कहा कि भारतीय पायलट उत्तर-पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक शहर के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। इसने कहा कि उनकी हालत ”स्थिर बताई जा रही है”।

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Smit Machchhar Viral Video: फ्लाईदुबई फ्लाइट में बड़े हादसे को टालने के बाद भारतीय पायलट स्मित मच्छार का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में आ गया है। लोग हर तरफ स्मित मच्छार के बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं, लोग उन्हें हीरो बता रहे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक साल पहले वे बोल रहे हैं कि कि जब आप हवा में होंगे तो आपको कौन बचाने आएगा। इस पॉडकास्ट में उन्होंने प्रशिक्षित क्रू की अहमियत के बारे में बात की थी। अब दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में जानलेवा कॉकपिट घटना के बाद एक बार से यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और अधिक पढ़ने के लिए क्लिक करें…