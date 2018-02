जम्मू-कश्मीर के राजौरी में शहीद कैप्टन कपिल कुंडू जिंदगी को लेकर दार्शनिक अंदाज रखते थे। उनके इस फलसफे की पुष्टि करता है उनका सोशल मीडिया अकाउंट। फेसबुक पर कैप्टन कुंडू का एक अकाउंट है। यहां पर अपने परिचय में ही कैप्टन कुंडू लिखते हैं, ‘Life should be big instead of being long…’ कैप्टन कुंडू की इन पंक्तियों का वही मतलब है जो अभिनेता राजेश खन्ना ने अपने मशहूर फिल्म ‘आनंद’ में कहा था- जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। महज 23 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देकर कैप्टन कुंडू ने इस वाक्य को खुद पर चरितार्थ कर दिया है। महज 6 दिन बाद ही कैप्टन कुंड का जन्मदिन था। कैप्टन कुंडू ने अपने फेसबुक अकाउंट पर सेना में अपने ट्रेनिंग की तस्वीरें डाली हैं। इन तस्वीरों में वह काफी खुशमिजाज इंसान दिखते हैं। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के राजौरी के भिंबर गली सेक्टर में पाकिस्तान ने बगैर उकसावे के छोटे हथियारों, स्वचालित हथियारों और मोर्टार से रविवार शाम हमले किए। इसमें कैप्टन समते चार सैनिक शहीद हो गए और दो अन्य घायल हो गए।

कैप्टन कुंडू को जनवरी में ही कैप्टन के तौर पर तैनाती मिली थी। उनकी शहादत के बाद उनके घर में मातम पसरा हुआ है। घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। लेकिन दुख की इस घड़ी में कैप्टन कुंडू के दादा ने अपने घर के लोगों का ढाढ़स बंधाया है। शहीद कुंडू के दादा ने पीएम मोदी से अपील की है और कहा है कि उन्हें फख्र है कि उनका पोता सीमा पर शहीद हुआ है। कुंडू के दादा कहते हैं कि वह हमारा इकलौता पोता था, हमनें सब कुछ खो दिया। अब प्रधानमंत्री से अपील है कि पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाए। सिर्फ दिलासा देने से बात नहीं बनेगी।

पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में हवलदार रोशन लाल भी शहीद हो गये। उनके घर में भी लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। हालांकि रोशन लाल के बेटे अभिनंदन ने कहा कि उन्हें अपने पिता पर गर्व है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये।

