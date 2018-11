पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि हम भी पंजाबी हैं। तुम्हें यहां घुसकर माहौल खराब नहीं करने देंगे। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर वाजवा को चेतावनी भी दी। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पंजाब के सीएम अमरिंद सिंह ने सोमवार को करतारपुर साहिब गलियारे की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने पंजाब में आतंकी हमलों और भारतीय सैनिकों के शहीद होने का हवाला देते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “मैं पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर वाजवा को एक सैनिक के रूप में कुछ कहना चाहता हूं। कौन सी आर्मी सीजफायर का उल्लंघन करना और दूसरी ओर के जवानों को मारना सिखाती है? कौन सी आर्मी पठानकोट और अमृतसर में हमला करने के लिए आदमी भेजती है? यह कायरता है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। हम भी पंजाबी हैं। तुम्हें यहां आकर माहौल खराब नहीं करने देंगे।”

#WATCH I am warning you(Pakistan Army Chief Qamar Bajwa), we are also Punjabis, you will not be allowed to enter here and vitiate the atmosphere: Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh pic.twitter.com/ACk82SYHRg

— ANI (@ANI) November 26, 2018