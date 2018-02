नगा समझौते के लिए राहुल गांधी ने बोला नरेंद्र मोदी पर हमला, कहा- ये पहले पीएम जिनकी बात का कोई मतलब नहीं

नागालैंड में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जारी उठापटक के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर नगा समझौते का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने नगा संधि का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। नगालैंड में चुनावों को देखते हुए कांग्रेस एक बार फिर नगा संधि को लेकर मोदी सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश में हैं। राहुल गांधी ने रविवार सुबह एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘अगस्त 2015 में पीएम मोदी ने नगा संधि पर हस्ताक्षर के साथ इतिहास रचने का दावा किया था। अब फरवरी, 2018 है और नगा संधि का कुछ पता नहीं है।’ इसके आगे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी भी की। राहुल ने लिखा कि मोदी जी देश के इकलौते प्रधानमंत्री हैं, जिनकी बातों का कोई मतलब नहीं है।

August 2015, Mr Modi claims to create history by signing the NAGA accord.

Feb 2018, Naga Accord is still nowhere to be found.

Modi ji is the first ever Indian PM whose words don't mean anything. #CantFindTheAccord

