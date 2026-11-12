कोलकाता से मुंबई जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब विमान के टॉयलेट में हाईजैक करने की धमकी वाला एक नोट मिला। इस घटना के बाद विमान की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया और सभी यात्रियों से पूछताछ की गई।

जांच में पता चला कि यह धमकी किसी आतंकी साजिश का हिस्सा नहीं, बल्कि एक 56 वर्षीय कैंसर मरीज की हरकत थी। आरोपी ने कथित तौर पर अपनी बीमार पत्नी को अकेला छोड़कर विदेश नहीं जाने के लिए यह कदम उठाया था।

विदेश में नौकरी के लिए पकड़नी थी दूसरी फ्लाइट

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान पार्थ प्रतिम नंदी के रूप में हुई है। वह कोलकाता के सोदेपुर इलाके का रहने वाला है। बुधवार को वह एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2772 से कोलकाता से मुंबई जा रहा था। मुंबई पहुंचने के बाद उसे विदेश में नौकरी के लिए दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी।

हालांकि, विमान में सवार होने के बाद आखिरी समय पर उसका मन बदल गया। उसे लगा कि वह अपनी बीमार पत्नी को अकेला छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहता। इसके बाद उसने फ्लाइट को रुकवाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया, जिससे एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस ने बताया कि पार्थ प्रतिम नंदी ने विमान के टॉयलेट में एक सफेद कार्ड पर हाईजैक की धमकी लिखी और उसे वहीं छोड़ दिया। उसका इरादा था कि धमकी मिलने के बाद विमान की उड़ान रद्द हो जाएगी और उसे वापस घर जाने का मौका मिल जाएगा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उस समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहता था।

विमान में हाईजैक की धमकी मिलने से मचा हड़कंप

एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2772 को बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंबई के लिए उड़ान भरनी थी। लेकिन उड़ान से पहले विमान के टॉयलेट में हाईजैक की धमकी वाला नोट मिला। एयरपोर्ट निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक, नोट मिलने के बाद विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को हाईजैक अलर्ट भेजा।

इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। एहतियात के तौर पर विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया। सुरक्षा कर्मियों ने पूरे विमान को घेर लिया और उसकी बारीकी से तलाशी ली। विमान में सवार सभी 105 यात्रियों से भी पूछताछ की गई। इस दौरान पार्थ प्रतिम नंदी पुलिस के शक के दायरे में आया, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया।

हैंडराइटिंग जांच से खुला राज

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच और पूछताछ में आरोपी ने धमकी भरा नोट लिखने की बात कबूल कर ली। नोट की हैंडराइटिंग का फॉरेंसिक विश्लेषण कराया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि लिखावट पार्थ प्रतिम नंदी की ही थी। पुलिस को उसके पास से कुछ ऐसे सफेद कार्ड भी मिले, जिनका इस्तेमाल धमकी वाला नोट लिखने के लिए किया गया था।

कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी ने गुरुवार को जारी बयान में बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2772 (कोलकाता-मुंबई) में हुई घटना के संबंध में एक यात्री को गिरफ्तार कर एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है।

7 घंटे की देरी के बाद मुंबई के लिए रवाना हुआ विमान

हाईजैक की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तय प्रोटोकॉल के तहत विमान की तलाशी और जरूरी जांच पूरी की। इसके बाद सभी आवश्यक मंजूरी मिलने पर फ्लाइट ने बुधवार शाम 5:38 बजे कोलकाता से मुंबई के लिए उड़ान भरी। इस तरह विमान अपने निर्धारित समय से करीब सात घंटे की देरी से रवाना हुआ।

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