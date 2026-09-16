छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने बुधवार को उन प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की जिनमें गड़बड़ी या अनियमितता सामने आई है। यह मांग प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) पेपर लीक मामले में उनके पूर्व OSD की गिरफ्तारी के बाद सामने आई है। ED की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए बघेल ने राज्य सरकार से मामले की निष्पक्ष और पूरी जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में हो रही अनियमितताओं को तुरंत रोका जाना चाहिए।

बघेल ने पत्रकारों से कहा, ”इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार क्या कर रही है? सभी परीक्षाएं रद्द की जानी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो परीक्षा रद्द करनी चाहिए।”

उन्होंने आगे कहा कि सरकार को पूरे मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए और परीक्षा प्रक्रिया में हो रही अनियमितताओं को रोकना चाहिए।

बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

इससे पहले मंगलवार को बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के चर्चित नारे का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर कई राज्यों में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के भविष्य से समझौता करने का आरोप लगाया।

मीडिया से बातचीत में स्वराज ने उन राज्यों में कथित भर्ती अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस नेतृत्व को घेरा जहां कांग्रेस की सरकार है या पहले रह चुकी है। उन्होंने भर्ती से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का हवाला देते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाए।

बांसुरी स्वराज ने कहा, ”ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कथित ‘मोहब्बत की दुकान’ सिर्फ भ्रष्टाचार का कारोबार करती है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि एक तरफ वह छात्रों की बात करते हैं। लेकिन जब उनकी ही पार्टी के लोग देश के युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं तोउनकी आवाज राहुल गांध तक नहीं पहुंचती?”

बांसुरी स्वराज ने अपने आरोपों के समर्थन में तीन मामलों का जिक्र किया। इनमें उत्तराखंड का VPDO परीक्षा घोटाला, छत्तीसगढ़ का CGPSC पेपर लीक मामला और हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती से जुड़ा मामला शामिल है। उन्होंने इन मामलों के जरिए विपक्षी दल में कथित भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया।

CGPSC पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी

इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पीए रहे केके चंद्राकर के भतीजे उत्कर्ष चंद्राकर को गिरफ्तार किया है। ED का आरोप है कि उत्कर्ष ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की 2021 की परीक्षा के लीक हुए प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का भरोसा देकर नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से करीब 3 करोड़ रुपये नकद लिए थे।

ED के रायपुर जोनल ऑफिस ने 1 सितंबर को उत्कर्ष को गिरफ्तार किया। इससे पहले एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, धमतरी और जशपुर जिलों में पांच ठिकानों पर तलाशी ली थी। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 के तहत CGPSC की 2020 और 2021 की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में की गई।

ED ने अपनी जांच का हवाला देते हुए कहा कि उत्कर्ष चंद्राकर और डॉ. विकास चंद्राकर ने CGPSC-2021 परीक्षा के लीक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का भरोसा देकर नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से नकद रकम जुटाई। एजेंसी के मुताबिक, इससे 3 करोड़ रुपये से ज्यादा की कथित अपराध की आय जुटाई गई जिसमें से 2.80 करोड़ रुपये अनिल चंद्राकर नाम के व्यक्ति को दिए गए।

ईडी ने कहा कि उत्कर्ष चंद्राकर ने नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रभावित करने और उनसे पैसे वसूलने के लिए अपने मामा केके चंद्रवंशी के नाम, पद और प्रभाव का इस्तेमाल किया। KK चंद्रवंशी उस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निजी सहायक (PA) थे। एजेंसी के मुताबिक, उत्कर्ष ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात OSD के पद और प्रभाव का भी इस्तेमाल किया।

ईडी ने आगे बताया कि इस मामले की जांच रायपुर में आर्थिक अपराध शाखा (EOW), एंटी करप्शन ब्रांच और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से दर्ज दो FIR के आधार पर शुरू की गई थी। इन FIR में तत्कालीन CGPSC चेयरमैन तमन सिंह सोनवानी और अन्य लोगों पर 2020-2021 में हुई CGPSC राज्य सेवा परीक्षाओं में बड़े स्तर पर अनियमितता, हेरफेर और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।

जांच के दौरान ED को पता चला कि CGPSC परीक्षाओं के प्रश्नपत्र कथित तौर पर आरोपियों के रिश्तेदारों और कुछ चुनिंदा उम्मीदवारों तक पहुंचाए गए थे। एजेंसी के मुताबिक, इसके बदले अवैध तरीके से पैसे लिए गए। इस कथित पेपर लीक के जरिए डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) जैसे वरिष्ठ सरकारी पदों पर फर्जी तरीके से चयन कराने का आरोप है।

ED ने कहा कि इस साल 3 जून को की गई पिछली तलाशी और उससे मिले सबूतों के आधार पर उत्कर्ष चंद्राकर की भूमिका सामने आई। एजेंसी ने PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों, उसके मोबाइल फोन से मिले डिजिटल सबूतों और बैंक खातों की जांच का भी हवाला दिया।

ED के मुताबिक, इन सबूतों से पता चला कि उत्कर्ष चंद्राकर को कथित अपराध से हुई कमाई से जुड़े लेन-देन और गतिविधियों की जानकारी थी। एजेंसी का आरोप है कि वह इस रकम को जुटाने, हासिल करने, अपने पास रखने, छिपाने, अलग-अलग खातों के जरिए घुमाने, ट्रांसफर करने और वैध संपत्ति के तौर पर दिखाने जैसी गतिविधियों में शामिल था।

इसी आधार पर ED ने उत्कर्ष चंद्राकर को 1 सितंबर 2026 को PMLA, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया।

एजेंसी ने बताया कि 1 सितंबर की तलाशी के दौरान जांच से जुड़े कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य सबूत जब्त किए गए।