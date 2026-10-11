कनाडा सरकार अगले हफ्ते दो वरिष्ठ मंत्रियों को भारत भेज रही है। ऐसा इस वजह से क्योंकि दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत यात्रा की तैयारी की जा सके और व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। साथ ही, दिल्ली 2027 में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने पर भी विचार कर रही है।

अधिकारियों ने शनिवार को इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि दोनों मंत्री भारतीय मूल के हैं, कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद और व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू। सूत्रों के मुताबिक, आनंद विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी, जबकि सिद्धू वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे।

पीएम मोदी से भी मिलने की संभावना

सूत्रों ने बताया कि इस बात की मजबूत संभावना है कि दोनों प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मोदी के दिसंबर में कनाडा दौरे की उम्मीद है, जो जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका की उनकी संभावित यात्रा से ठीक पहले होगा। अमेरिका 14-15 दिसंबर को फ्लोरिडा के डोराल स्थित ट्रंप नेशनल डोराल मियामी रिसॉर्ट में 21वें जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

आनंद और सिद्धू से भारत और कनाडा के बीच व्यापार समझौते के लिए बातचीत में तेजी लाने और समझौते पर हस्ताक्षर होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक, अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 26 जनवरी, 2027 को गणतंत्र दिवस समारोह में कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने की संभावना है।

सिद्धू ने शनिवार को कहा कि वह भारत में टीम कनाडा व्यापार मिशन का नेतृत्व करेंगे, जो हाल के सालों में भारत में कनाडा की सबसे बड़ी वाणिज्यिक भागीदारी है और इस मिशन के तहत मुंबई और बेंगलुरु में भी कार्यक्रम होंगे।

कनाडा सरकार ने बयान में क्या कहा?

कनाडा की सरकार ने शनिवार को एक बयान में कहा, “12 से 17 अक्टूबर तक, सिद्धू लगभग 300 प्रतिनिधियों के दल का नेतृत्व करेंगे। ये प्रतिनिधि भारत में फैसले लेने वाले अधिकारियों, इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों और संभावित ग्राहकों से मिलेंगे ताकि व्यापारिक संबंध बढ़ाए जा सकें और नई साझेदारियां बनाई जा सकें, जिनसे देश में अच्छी सैलरी वाली नौकरियां पैदा हों। यह पिछले 30 से ज्यादा सालों में कनाडा का भारत भेजा गया सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल है।”

इस व्यापार मिशन में कनाडा के एयरोस्पेस और स्पेस, क्लीन टेक्नोलॉजी और एनर्जी ट्रांजिशन, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और एग्री-फूड सेक्टर की कंपनियां शामिल होंगी। इसमें मंत्री सिद्धू के उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा जो भारत के साथ कनाडा के व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। इसमें इस साल के आखिर तक एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को पूरा करने की चल रही कोशिशें भी शामिल हैं।

कामगारों के लिए नए मौके तलाशने के लिए भारत जा रहे हैं- सिद्धू

सिद्धू ने कहा कि वह “दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक में हमारे कारोबार और कामगारों के लिए नए मौके तलाशने के लिए भारत जा रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “एयरोस्पेस, एग्री-फूड और क्लीन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में कनाडा की विशेषज्ञता को भारत की बढ़ती मांग से जोड़कर, हम अपने व्यापार में विविधता लाएंगे और नया निवेश आकर्षित करेंगे। इसी तरह हम 2030 तक भारत के साथ अपने व्यापार को दोगुने से ज़्यादा बढ़ाकर 70 अरब डॉलर तक पहुंचाएंगे।”

कनाडा का लक्ष्य अगले दशक में अमेरिका के अलावा अन्य बाजारों में अपना निर्यात दोगुना करना है, जिसमें 2030 तक भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके सालाना 70 अरब डॉलर तक पहुंचाना भी शामिल है।

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कनाडा में इमिग्रेशन नियमों को सख्त किए जाने का असर अब भारतीय नागरिकों पर भी दिखाई दे रहा है। कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (CBSA) के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 के पहले छह महीनों में कनाडा ने 3,323 भारतीय नागरिकों को देश से बाहर किया। यह संख्या पूरे 2025 में हटाए गए 3,779 भारतीयों के करीब पहुंच गई है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो 2026 में भारतीय नागरिकों के डिपोर्टेशन का नया वार्षिक रिकॉर्ड बन सकता है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…