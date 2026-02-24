India-Canada Relationships: ट्रूडो कार्यकाल के दौरान ठंडे पड़े भारत-कनाडा के रिश्तों में नई गर्मजोशी के संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि कनाडाई के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर आने वाले हैं। वे इस दौरान तीन देशों की यात्रा करेंगे, जिसकी 26 फरवरी को शुरुआत भारत से ही होगी। यहां वे पीएम मोदी समेत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।

अपने भारत दौरे में मार्क कार्नी पहले मुंबई और फिर दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में ही उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। इसक लेकर कनाडा की तरफ से आधिकारिक जानकारी भी दे दी गई है। इसमें बताया गया है कि मोदी और कार्नी, दोनों ही नेता भारत और कनाडा के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए विस्तृत चर्चा करेंगे।

कई समझौतों पर हो सकती है बातचीत

दिल्ली में पीएम मोदी और कार्नी के बीच बातचीत को लेकर उम्मीद की जा रही है कि इससे उन संबंधों को और मजबूत करेगी जो 2023 में एक सिख अलगाववादी की हत्या के बाद हिल गए थे। इसके अलावा सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर संभवतः कार्नी की प्रधानमंत्री के रूप में भारत की पहली यात्रा के एजेंडे में प्रमुखता रहेगी। दोनों नेता एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए रूपरेखा तैयार करने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे।

व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत

भारत और कनाडा एक व्यापार समझौते के लिए नए सिरे से बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे 2050 तक सालाना 50 अरब डॉलर का व्यापार संभव हो सकेगा। इस यात्रा के दौरान भारत द्वारा कनाडा से यूरेनियम की खरीद के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। कनाडा ने कहा कि नेता व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और संस्कृति तथा रक्षा क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी नई साझेदारियों के माध्यम से कनाडा-भारत संबंधों को मजबूत और विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

मार्क कार्नी के दौरे को लेकर कनाडा ने कहा कि व्यापारिक नेताओं से मिलकर कनाडा में निवेश के अवसरों की पहचान करेंगे और दोनों देशों के व्यवसायों के बीच नई साझेदारियां स्थापित करेंगे। अधिक विभाजित और अनिश्चित दुनिया में, कनाडा की नई सरकार उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर उन्हें सत्ता से दूर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इसके साथ ई उन्होंने यूनुस पर राष्ट्रपति पद को कमजोर करने और महत्वपूर्ण राजकीय निर्णयों के बारे में उन्हें सूचित न करके संवैधानिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आरोप लगाया… पढ़िए पूरी खबर



