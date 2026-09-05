जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन अशदार’ के तहत सुरक्षा बलों ने एक और आतंकवादी को मार गिराया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को बताया कि कल हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी की पहचान यासिर के रूप में हुई है। यासिर पाकिस्तान का लश्कर-ए-तैयबा सदस्य था। पुलिस ने मारे गए आतंकवादी की तस्वीर भी जारी की है।

पुलिस ने X पर एक पोस्ट में कहा, “आप भाग तो सकते हो, लेकिन छिप नहीं सकते! ऑपरेशन अशदर के दौरान मारे गए आतंकवादी की पहचान लश्कर-ए-तैबा के पाकिस्तानी नागरिक यासिर के रूप में हुई है।”

गुरुवार को बडगाम जिले के यूसमर्ग क्षेत्र में पीरपंजाल पर्वतमाला में छिपे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण गोलीबारी के बाद एक बड़ा आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया था।

दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए अभियान के बाद मुठभेड़ शुरू हुई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, घेराबंदी वाले क्षेत्र में कम से कम दो आतंकवादी छिपे हुए थे, जिनके विदेशी होने का संदेह है।

कल हुई मुठभेड़ के बाद, श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने X पर पोस्ट किया, “विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा अशदर गली, बडगाम में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया। सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप भीषण गोलीबारी हुई जिसमें एक आतंकवादी मारा गया और एक एके राइफल बरामद की गई। तलाशी अभियान जारी है।”

हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने उस क्षेत्र का दौरा किया, जहां पुलिस ने पीरपंजाल पर्वतमाला में अच्छी तरह से प्रशिक्षित और संदिग्ध रूप से छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए उच्च ऊंचाई वाले जंगल में युद्ध इकाइयां स्थापित की हैं।

जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। जुलाई में हुई दो आतंकी घटनाओं के बाद कश्मीर भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई और 3,000 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

सचिन पायलट पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी, पार्टी ने भूपेश बघेल को हटाया

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वाड़िंग को हटाए जाने को लेकर चल रही आंतरिक कलह में एक बड़ा मोड़ आया है। कांग्रेस हाई कमान ने राज्य के प्रभारी एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल को उनके पद से हटाकर असम भेज दिया है और राजस्थान कांग्रेस नेता सचिन पायलट को पंजाब का नया एआईसीसी महासचिव बनाया गया है। पढ़ें पूरी खबर।