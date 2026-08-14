कनाडा में भारतीय छात्र लगभग एक महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनके पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके चलते उनके सामने बड़ी समस्या पैदा हो गयी है। रिपोर्ट के अनुसार, आवेदन अस्वीकार करने के कारणों में कार्यक्रमों की पात्रता को लेकर चिंताएं बताई गई हैं।

पोर्टेज कॉलेज और अल्बर्टा, कैलगरी और एडमंटन में स्थित परिसरों में लगभग दो साल की पढ़ाई पूरी कर चुके इन छात्रों ने ट्यूशन और रहने-सहने के खर्च पर लगभग 30 लाख से 50 लाख रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने वर्क परमिट के अस्वीकृत होने की आशंका नहीं थी और वे अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद कनाडा में काम करने की उम्मीद कर रहे थे।

रिपोर्ट के अनुसार, आवेदन अस्वीकार करने के कारणों में कार्यक्रमों की पात्रता को लेकर चिंताएं बताई गई हैं जिनमें यह भी शामिल है कि क्या वे क्रेडिट अर्जित करने वाले कार्यक्रम थे और पीजीडब्ल्यूपी के लिए योग्य थे। पोर्टेज कॉलेज ने कहा है कि इमिग्रेशन संबंधी निर्णय कनाडा की संघीय एजेंसी आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा (IRCC) द्वारा लिए जाते हैं। इसने प्रभावित स्नातकों को स्वतंत्र आव्रजन सलाह लेने की सलाह दी है। कनाडा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन व्यक्तियों के पीजीडब्ल्यूपी आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं और जिनके पास कनाडा में रहने का कोई अन्य कानूनी अधिकार नहीं है, उन्हें देश छोड़ना होगा।

कनाडा में रहने का कानूनी अधिकार

पीजीडब्ल्यूपी (पर्सनल वर्क परमिट) आवेदन अस्वीकृत होने के बाद छात्रों के पास कनाडा में रहने का कोई अन्य कानूनी अधिकार नहीं है, तो वे काम जारी नहीं रख सकते और उन्हें देश छोड़ना होगा। वे पात्र होने पर, अपना दर्जा खोने के 90 दिनों के भीतर उसे बहाल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन अस्वीकृति के बाद छात्र को कनाडा में 90 दिनों तक रहने की अनुमति नहीं है। आईआरसीसी के अनुसार, 90-दिन का प्रावधान अस्थायी निवासी का दर्जा खो जाने के बाद उसे बहाल करने से संबंधित है। यह पीजीडब्ल्यूपी अस्वीकृति के बाद 90-दिन की मोहलत अवधि नहीं है।

छात्रों को सबसे पहले यह जांचना होगा कि उनका अध्ययन परमिट या कोई अन्य अस्थायी निवास दर्जा अभी भी वैध है या नहीं। पीजीडब्ल्यूपी (अस्थायी निवास परमिट) की अस्वीकृति से कोई भी दूसरा वैध दर्जा निरस्त नहीं होता है।

विजिटर और बिजनेस स्टेटस से मिल सकती है मदद?

विज़िटर रिकॉर्ड किसी पात्र व्यक्ति को कनाडा में अस्थायी रूप से रहने की अनुमति दे सकता है लेकिन विज़िटर स्टेटस काम करने की अनुमति प्रदान नहीं करता है। ऐसे में इसे पीजीडब्ल्यूपी के विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता।

इसी प्रकार, एक बिजनेस विजिटर को कुछ निर्धारित व्यावसायिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति होती है लेकिन उसे कनाडा के लेबर मार्केट में एक सामान्य श्रमिक के रूप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए, कमर्शियल वीजा को वर्क परमिट के विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये विकल्प भी अस्थायी प्रकृति के हैं और छात्रों को कनाडा में अध्ययन और काम करने का दीर्घकालिक मार्ग प्रदान नहीं करते हैं। इमिग्रेशन विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को केवल अपने प्रस्थान में देरी करने के लिए शॉर्ट टर्म विजिटर या कमर्शियल रूट चुनने से सावधान रहना चाहिए क्योंकि इससे उनकी स्थिति समाप्त होने पर उन्हें एक और इमिग्रेशन समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

जिन छात्रों का पीजीडब्ल्यूपी स्टेटस समाप्त हो गया है, वे इसे बहाल करने पर विचार कर सकते हैं जबकि जिन छात्रों को लगता है कि पीजीडब्ल्यूपी अस्वीकृति कानूनी रूप से गलत थी वे न्यायिक समीक्षा का सहारा ले सकते हैं।

छात्रों को सोशल मीडिया के दावों पर भरोसा नहीं करना चाहिए

जैन ओवरसीज कंसल्टेंसी और आईईएलटीएस सेंटर के सुमित जैन ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान कहा कि छात्रों को सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि पीजीडब्ल्यूपी अस्वीकृति से उन्हें खुद ब खुद ही 90 दिन मिल जाते हैं। उनकी पहली प्राथमिकता अपनी वर्तमान स्थिति स्थापित करना और फिर कानूनी रास्ता चुनना होना चाहिए। जैन ने कहा, “कनाडा में रहने के लिए किसी भी अल्पकालिक पाठ्यक्रम या वीजा का विकल्प चुनकर एक और महंगी गलती करने से बचना चाहिए।”

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कनाडा में इमिग्रेशन नियमों को सख्त किए जाने का असर अब भारतीय नागरिकों पर भी दिखाई दे रहा है। कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (CBSA) के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 के पहले छह महीनों में कनाडा ने 3,323 भारतीय नागरिकों को देश से बाहर किया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें