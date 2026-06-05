झारखंड के बोकारो की 25 वर्षीय श्रुतिका बरनवाल के सामने एक उज्ज्वल भविष्य था। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें कैंपस प्लेसमेंट के जरिए मुंबई में नौकरी भी मिल गई थी। उन्होंने वॉटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस में मास्टर डिग्री पूरी की थी जिसकी फॉर्मल डिग्री उन्हें कुछ समय बाद होने वाले दीक्षांत समारोह (कन्वोकेशन) में मिलने वाली थी।

उन्हें रबर, केमिकल एंड पॉलिमर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में नौकरी मिली थी। नौकरी जॉइन करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए वह दिल्ली आई थीं और उसके बाद मुंबई लौटकर अपना करियर शुरू करने वाली थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

बुधवार को दक्षिण दिल्ली के हौज रानी स्थित एक बी एंड बी (B&B) गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग में जान गंवाने वाले 21 लोगों में श्रुतिका भी शामिल थीं। वहां ठहरे अधिकांश लोग आसपास के अस्पतालों में इलाज कराने आए थे या मरीजों के साथ थे। श्रुतिका उन कुछ लोगों में थीं जो काम से संबंधित यात्रा के कारण वहां रुकी हुई थीं।

जब आग लगी, तब श्रुतिका अपने दोस्त और सहपाठी अमन सिंह से फोन पर बात कर रही थीं। अमन ने कहा, ”मैं उनकी चीखें कभी नहीं भूल सकता। अचानक मेरा उनसे संपर्क टूट गया। जब दोबारा फोन नहीं लग पाया तो मैंने एक ऐसे दोस्त से बात की जिसे दिल्ली में उनके रहने की जगह पता थी। फिर हमने पुलिस से संपर्क किया। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस का फोन आया और उन्होंने हमें आग लगने की जानकारी दी।”

इसके बाद अमन और श्रुतिका के दोस्तों ने उनके परिवार और दिल्ली में रहने वाले उनके रिश्तेदारों को इस घटना की सूचना दी। उनके दोस्तों के अनुसार, बोकारो की एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली श्रुतिका ने अच्छी नौकरी पाने की उम्मीद से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) में दाखिला लिया था। जब उन्हें नौकरी मिली तो वह बहुत खुश और उत्साहित थीं।

कॉलेज में एक साल तक श्रुतिका के साथ रूम शेयर करने वाली रितिका अग्रवाल (25) उन्हें एक बेहद खुशमिजाज और जीवंत लड़की के रूप में याद करती हैं। रितिका ने कहा, ”अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती थी तो वह उसे सहजता से स्वीकार कर लेती थीं। वह ऐसी दोस्त थीं जिनसे हर बात खुलकर की जा सकती थी। वह बहुत अच्छी श्रोता थीं और हमेशा दूसरों की बातें ध्यान से सुनती थीं। वह ऑफिस के काम से दिल्ली आई हुई थीं।”

टीआईएसएस (TISS) के सेंटर फॉर वॉटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस के अध्यक्ष प्रांजल दीक्षित ने कहा, ”श्रुतिका बहुत मेहनती और ईमानदार छात्रा थीं। वह हर पहल में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती थीं। उन्हें रबर, केमिकल एंड पॉलिमर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में नौकरी मिली थी और वह इसे लेकर बहुत उत्साहित थीं। वह भूजल संरक्षण (Groundwater Preservation) के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही थीं। धनबाद में उथले भूजल स्रोतों (Shallow Aquifers) के प्रबंधन पर उनकी मास्टर डिग्री की शोध परियोजना (Dissertation) को शिक्षकों और क्षेत्र के विशेषज्ञों ने काफी सराहा था।”

धनबाद में इस क्षेत्र में सक्रिय संस्था मेघ पाइन अभियान के प्रबंध न्यासी एकलव्य प्रसाद ने श्रुतिका को उनके रिसर्च वर्क में गाइड किया था।

उन्होंने कहा, ”उनका काम और फील्ड वर्क में उनकी भागीदारी वाकई तारीफ योग्य थी। वह सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए काम नहीं करती थीं बल्कि पूरी रुचि और उद्देश्य के साथ काम करती थीं। वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती थीं। उनमें वह जुनून और ऊर्जा थी जिसकी सामाजिक क्षेत्र को जरूरत होती है।”