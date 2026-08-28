West Bengal News: पश्चिम बंगाल में पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं डेरेक ओ’ब्रायन, महासचिव अभिषेक बनर्जी और अन्य के खिलाफ पुलिस के काम में बाधा डालने और मारपीट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि कोलकाता के 9, कैमक स्ट्रीट स्थित एक अनाधिकृत होर्डिंग को हटाने के दौरान हुई कथित झड़प के संबंध में शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि नगर निगम (KMC) से होर्डिंग हटाने में मदद के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त होने के बाद पुलिस टीम 27 अगस्त को केएमसी अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा थी। पुलिस का आरोप है कि डेरेक ओ’ब्रायन, अभिषेक बनर्जी, हुमायूं कबीर, बैसानोर चट्टोपाध्याय और अन्य ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर गैरकानूनी सभा बनाई और पुलिसकर्मियों और केएमसी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोका। शेक्सपियर सरानी में बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

अब पूरे मामले की बात करें तो गुरुवार दोपहर कोलकाता नगर निगम के अधिकारी पुलिस के साथ कैमक स्ट्रीट स्थित अभिषेक के कार्यालय गए। कार्यालय की छत पर लगे तृणमूल के विशाल बिलबोर्ड और बैनर को हटाने की प्रक्रिया शुरू करते समय नगर निगम के कर्मचारियों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा।

वहां मौजूद नगर निगम कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ’ब्रायन और वैश्वानर चटर्जी के बीच तीखी बहस छिड़ गई। स्थिति देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई। आखिरकार स्थिति को नियंत्रण में लाने के बाद नगर निगम के कर्मचारी कार्यालय की छत पर पहुंचे। गैस कटर और हथौड़ों का उपयोग करते हुए उन्होंने बिलबोर्ड के लोहे के ढांचे को तोड़ दिया और तृणमूल का बैनर फाड़ दिया।

कोलकाता पुलिस आयुक्त ने क्या कहा?

कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंदा ने घटना के बारे में कहा, “सरकारी कामकाज पूरी तरह से बाधित हुआ है। नगर निगम के कर्मचारियों को काम पर जाते समय कोई सहयोग नहीं मिला। पुलिस के पास पूरी घटना का वीडियो फुटेज है। इसकी जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।”

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डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि कोलकाता नगर निगम (केएमसी) और पुलिस के अधिकारियों ने “अवैध रूप से” उनके कार्यालय में घुसपैठ की और उन्हें तथा साथी सांसद डेरेक ओ’ब्रायन सहित अन्य वरिष्ठ पार्टी नेताओं को धक्का दिया और उनके साथ बदसलूकी की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…