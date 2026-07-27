नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के दौरान पीएम केयर्स और सीएसआर पहल के तहत लगाए गए पीएसए आक्सीजन संयंत्रों में से आधे से अधिक संयंत्र दिसंबर 2023 तक या तो शुरू ही नहीं हुए थे या फिर काम नहीं कर रहे थे। दो सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर और आक्सीजन सांद्रकों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा।

रिपोर्ट में कोविड से जुड़ी निधि के इस्तेमाल में भी कमियां बताई गई हैं। इसमें कहा गया कि आपात कोविड प्रतिक्रिया पैकेज (ईसीआरपी)-2 के तहत जारी कुल राशि में से 659.28 करोड़ रुपए (65 फीसद) मार्च 2022 तक खर्च नहीं की गई थी।

इसके अलावा, कोविड से निपटने के लिए राज्य को दी गई 462.05 करोड़ रुपए की राज्य कोविड संयुक्त निधि का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। ये निष्कर्ष पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सेवाओं के प्रबंधन को लेकर कैग की रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट

साल 2024 की यह रिपोर्ट शुक्रवार को विधानसभा में पेश की गई। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 2024-25 तक के चार वित्तीय वर्षों की कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की थी। लेखा जांच में कोविड-19 के दौरान बनाई गई स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पीएम केयर्स फंड से वेंटिलेटर, आक्सीजन सांद्रकों और पीएसए आक्सीजन उत्पादन संयंत्र उपलब्ध कराए गए थे।

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