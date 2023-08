अप्रूवल मिला 18.20 करोड़ और खर्च हुए 251 करोड़, CAG रिपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेस-वे पर उठे कई सवाल

भारतमाला परियोजना के चरण- I (BPP-I) के प्रोजेक्ट पर 2017-18 से 2020-21 की दौरान की गई अपनी ऑडिट रिपोर्ट में CAG ने 14-लेन सड़क परियोजना पर कई टिप्पणियां की हैं।

Photo : PTI

