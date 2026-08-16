भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत परेशान करने वाली खबर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ताजा रिपोर्ट से सामने आई है। सीएजी की रिपोर्ट में देश भर के कई रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर बेहद गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

ऑडिट के दौरान सीएजी ने कुछ रेलवे स्टेशनों पर लगे वाटर कूलर और प्लेटफार्म पर लगे नलों से पानी के नमूने लिए हैं और इसमें E. Coli बैक्टीरिया मिला है। यह भी कहा गया है कि रेलवे स्टेशनों पर वॉशरूम गंदे हैं।

CAG की यह रिपोर्ट 12 अगस्त को संसद में पेश की गई। इस रिपोर्ट का नाम ‘Passenger Amenities and Sanitation at Non-Suburban Railway Stations in Indian Railways’ है।

क्या कहा है रिपोर्ट में?

रिपोर्ट में बताया गया है कि 512 गैर-उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं, स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था का ऑडिट किया गया। इन रेलवे स्टेशनों में दक्षिण रेलवे के दो स्टेशनों (कोयंबटूर और पलक्कड़ जंक्शन), दक्षिण मध्य रेलवे के एक स्टेशन (हैदराबाद), मध्य रेलवे के चार स्टेशनों (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, भिवंडी रोड, कल्याण और लोनावाला) तथा पूर्वी रेलवे के एक स्टेशन (मधुपुर) के वाटर कूलर से लिए गए पानी के नमूनों में E. Coli बैक्टीरिया पाया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022-23 में आठ जोन के 49 स्टेशनों और वर्ष 2023-24 में नौ जोन के 56 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर लगे नलों से लिए गए पानी के नमूनों में टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया (जिसमें E. Coli भी शामिल है) मिला है।

वॉशरूम की स्थिति भी बेहद खराब

ऑडिट में सामने आया है कि न सिर्फ पानी की गुणवत्ता बल्कि वॉशरूम की स्थिति भी बेहद खराब है। सीएजी के ऑडिट में रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को लेकर भी चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। कहा गया है कि 512 स्टेशनों में से 458 यानी 89 प्रतिशत से ज्यादा स्टेशन न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं के मानकों पर खरे नहीं उतरे।

ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे बोर्ड ने अप्रैल, 2018 में सभी स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनमें कहा गया था कि सभी रेलवे स्टेशनों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इनमें पीने का पानी, वेटिंग रूम, बैठने की व्यवस्था, प्लेटफार्म शेल्टर, यूरिनल, टॉयलेट, पंखे, फुट ओवर ब्रिज (एफओबी), कूड़ेदान, आदि शामिल हैं।