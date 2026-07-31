एक ही तरह की तस्वीरों का इस्तेमाल कई दावों के लिए किया जाना, जिन मकानों को नुकसान हुआ उनका गलत वर्गीकरण, 18.07 करोड़ रुपये के डुप्लीकेट लेनदेन और स्थानीय राजनीतिक दलों के नेताओं की सिफारिश पर राहत राशि को मंजूर करना जैसी कुछ गड़बड़ियों को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी रिपोर्ट में उजागर किया है।

यह रिपोर्ट पश्चिम बंगाल में 2020 में आए अम्फान चक्रवात के बाद राहत राशि को बांटने और पुनर्निर्माण के कामों में हुई गड़बड़ियों के बारे में बताती है।

सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की सरकार ने नुकसान का आकलन ठीक ढंग से नहीं किया।

ऑडिटर ने 31,457 तस्वीरों का विश्लेषण किया और यह पाया कि 3,126 मामलों में एक ही जैसी तस्वीरें कई लाभार्थियों के नाम पर अपलोड की गई थीं। सीएजी ने कहा है कि इससे पता चलता है कि मकान बनाने के लिए अनुदान गलत ढंग से दिया गया।

एक से ज्यादा बार भेजी गई राहत राशि

सीएजी ने छह जिलों के 19.38 लाख लाभार्थियों के रिकॉर्ड की जांच के लिए डेटा एनालिटिक्स टूल का इस्तेमाल किया। इसमें पता चला कि 9,226 लोगों के बैंक खातों में मकान बनाने के लिए एक से ज्यादा बार राहत राशि भेजी गई। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऐसे 18,891 लेन-देन किए गए थे। इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपनी एक खबर में बताया था कि राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं को राहत सामग्री के बंटवारे में फायदा मिला है।

सीएजी को और क्या पता चला?

सीएजी के मुताबिक, करीब 18.07 करोड़ रुपये का भुगतान दोबारा किया गया और राजनीतिक दलों के नेताओं की सिफारिश पर अनुदान या राहत राशि को मंजूरी दी गई।

सीएजी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों में मकान बनाने के लिए मिले 1,948.51 करोड़ रुपये में से 1,383.23 करोड़ रुपये (करीब 71%) सरकारी खजाने से निकाल लिए गए और इन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) करने से पहले बैंकों में डाल दिया गया। ऑडिटर ने पाया कि पश्चिम बंगाल ट्रेजरी नियमों के अनुसार इस प्रक्रिया में काफी गड़बड़ियां थीं।

एक पन्ने के आवेदन पर बांट दिए रुपये

उदाहरण के लिए, दक्षिण 24 परगना जिले में मगराहट-I ब्लॉक और महेशतला नगरपालिका में 22.84 करोड़ रुपये एक पन्ने के आवेदनों के आधार पर बांट दिए गए। आवेदन में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक या मकान को हुए नुकसान जैसी जरूरी जानकारी तक मुहैया नहीं कराई गई थी।

अम्फान चक्रवात के बाद इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने हावड़ा, उत्तर 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना के चक्रवात प्रभावित इलाकों के कई गांवों का दौरा किया था। इसमें पता चला था कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के राजनीतिक रूप से प्रभावशाली सदस्यों के रिश्तेदारों को भी मुआवजा मिल गया जबकि उनके घरों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इनमें कई लाभार्थी टीएमसी से थे क्योंकि उस समय पंचायतों में टीएमसी का दबदबा था लेकिन बीजेपी और सीपीएम के लोगों को भी फायदा मिला था।

सीएजी ने ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पाया कि 1,576 लाभार्थियों को 93.95 लाख रुपये का भुगतान किया गया जबकि इनके दावों को पहले ही खारिज कर दिया गया था।

करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई

सीएजी को पता चला कि फसल सहायता राशि में भी गड़बड़ियां हुई हैं। दक्षिण 24 परगना में 1.41 लाख मामले ऐसे थे जिनमें हेराफेरी हुई और 120.39 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का पता चला। नादिया, पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर में कुल 4.68 करोड़ रुपये की हेराफेरी होने का पता चला।

बागवानी सहायता के मामले में पान की खेती में हुए नुकसान के लिए 15.67 करोड़ रुपये का दावा किया था लेकिन 81.29 करोड़ रुपये बांट दिए गए। इस तरह कुल 65.62 करोड़ ज्यादा बांटे गए।

अम्फान चक्रवात 20 मई, 2020 को सुंदरबन के सागर द्वीप के पास समुद्र तट से टकराया था। इससे पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में से 16 जिले प्रभावित हुए थे और उत्तर और दक्षिण 24 परगना पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ। राज्य की लगभग 60% आबादी इस चक्रवात से प्रभावित हुई। इसमें 99 लोगों की मौत हुई और घरों, खेती, मछली पालन, जंगलों, बिजली व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा।

35,018 करोड़ की सहायता मांगी

पश्चिम बंगाल की तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार ने अम्फान चक्रवात से 1.02 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होने का दावा किया और केंद्र से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से 35,018 करोड़ की सहायता मांगी। केंद्र की ओर से नुकसान के आकलन के लिए भेजी गई अंतर मंत्रालयी टीम ने 2,500.29 करोड़ रुपये की सहायता की सिफारिश की थी।

राहत राशि के बंटवारे में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अदालत में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिसंबर 2020 में सीएजी से कहा कि वह ऑडिट करे। सीएजी ने सिफारिश की कि राज्य सरकार राहत राशि बांटने की पूरी प्रक्रिया की जांच करे, ऐसे लोग जो अपात्र थे, उन्हें किए गए भुगतान को वापस ले और गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदारी तय करे।

इस साल जुलाई में बीजेपी सरकार ने राज्य की विधानसभा में सीएजी की 28 लंबित रिपोर्ट्स को पेश किया और कहा कि इन पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा।

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तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी अपने ही संसदीय क्षेत्र में अम्फान राहत कोष के गबन के आरोपों को लेकर गंभीर कानूनी संकट में फंस गए हैं। डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में राहत कोष के वितरण में 250 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।