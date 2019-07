मशहूर भारतीय कॉफी चेन ब्रांड कैफे कॉफी डे (सीसीडी) के लापता मालिक वीजी सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए कर्नाटक बीजेपी के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार (30 जुलाई, 2019) को गृह मंत्री अमित शाह से मदद की गुहार लगाई। इन नेताओं ने शाह से मिलकर गुजारिश की वह तटरक्षकों को सीसीडी के संस्थापक को तलाशने के लिए आदेश दें।

उदुपी-चिक्कमेंगलुरू लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली शोभा करंदलाजे के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने इस मामले में उचित मदद की मांग के लिए शाह को एक पत्र भी सौंपा। शाह से भेंट करने वाले इस बीजेपी प्रतिनिधिमंडल में शोभा के अलावा नलिन कुमार कटील, करदी संगन्ना, भगवंत खूबा, बीसी गठी गौड़ा और वाई देवेंद्ररप्पा थे। हालांकि, गृह मंत्री की ओर से इन सबकी दरख्वास्त पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने उसी खत के हवाले से बताया, “जाने-माने कारोबारी वीजी सिद्धार्थ कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले से सोमवार शाम से गायब हैं। राज्य सरकार उन्हें तलाशने के लिए नेत्रवती नदी पुल के आसपास पहले ही सर्च ऑपरेशन चला चुकी है। हालांकि, इस दौरान तेज बारिश और खराब मौसम अभियान में बाधा डाल रहे हैं।”

#CoffeeDayOwnerMissing | Here's an eyewitness' account claiming rescue attempts failed to save a man who jumped off the bridge. pic.twitter.com/AiBwkG8sox

