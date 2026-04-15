Bihar New Government Portfolios: बिहार में नई सरकार बनने के बाद विभागों का बंटवारा भी हो गया है। फिलहाल ज्यादातर विभाग मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों के जिम्मे रखे गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पास कुल 29 विभाग रखे हैं। इनमें गृह, सामान्य प्रशासन, नगर विकास, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पथ निर्माण समेत कई अहम विभाग शामिल हैं।

वहीं, डिप्टी सीएम विजय चौधरी के पास 10 विभाग हैं। उनके पास जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। दूसरे उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र यादव को 8 विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। इनमें ऊर्जा, वित्त, योजना एवं विकास, समाज कल्याण और वाणिज्य-कर जैसे प्रमुख विभाग शामिल हैं।