पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सोमवार यानी 1 जून को मंत्रिमंडल विस्तार करने वाले हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार में पांच कैबिनेट मंत्री हैं। बंगाल में मुख्यमंत्री को लेकर कुल 44 मंत्री हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक अतिरिक्त मंत्रियों की लिस्ट की घोषणा नहीं की है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 38 और मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।

सरकार और बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी लगभग 20 और विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा कि बाकी सीटें खाली रहेंगी।

कैबिनेट में अभी 5 मंत्री

अग्निमित्रा पॉल, मतुआ समुदाय से आने वाले अशोक कीर्तनिया, राजबंग्शी नेता निसिथ प्रमाणिक, आदिवासी नेता क्षुदिराम टुडू पहले ही शपथ ले चुके हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि बढ़ी हुई मंत्रिपरिषद में दूसरे समुदायों का भी प्रतिनिधित्व होगा। एक बीजेपी नेता ने कहा, “इस नई लिस्ट में महिलाएं और पिछड़े समुदाय बीजेपी के लिए प्राथमिकता बने रहेंगे। नॉर्थ बंगाल भी एक और प्राथमिकता है।”

नॉर्थ बंगाल से शामिल होंगे नए चेहरे

नॉर्थ बंगाल के माथाभांगा से विधायक निसिथ प्रमाणिक को कैबिनेट मंत्री और कूचबिहार-दक्षिण विधायक रथींद्र बोस को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के साथ सूत्रों ने कहा कि इस इलाके के दो और विधायकों (दीपक बर्मन और शंकर घोष) को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसी तरह एक पार्टी नेता ने कहा कि दो या उससे ज़्यादा महिला चेहरे और एक महिला एक्टर को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक्टर से नेता बने रुद्रनील घोष भी इस दौड़ में थे।

दो पत्रकार से नेता बने स्वपन दासगुप्ता और जगन्नाथ चट्टोपाध्याय को भी कैबिनेट में अहम पद मिल सकते हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वप्न दासगुप्ता उच्च शिक्षा मंत्री भी बन सकते हैं।

केंद्रीय नेतृत्व लेगा आखिरी फैसला

पार्टी के एक नेता ने कहा, “हमारी पार्टी में कोई भी फैसला अकेले नहीं लिया जाता। सेंट्रल लीडरशिप आखिरी फैसला लेगी। इस मामले में भी सेंट्रल लीडरशिप ने ही आखिरी फैसला किया कि कैबिनेट मंत्री कौन होंगे और किसे कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। हम बस इतना कह सकते हैं कि कुछ सरप्राइज हो सकते हैं। इसके लिए सभी को सोमवार तक इंतजार करना होगा।”

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी पर हुए इस हमले को लेकर भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि यह हमला एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें