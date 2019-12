CAB विरोध: जामिया में पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, मची भगदड़, वीडियो वायरल

नागरिकता संशोधन बिल के विरोध की आग पूर्वोत्तर राज्यों से अब दिल्ली तक पहुंच गई है। शुक्रवार को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने छात्रों पर लाठियां चलाई और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आंसू गैस के गोले छोड़ते ही प्रदर्शन कर रहे छात्र इधर-उधर भागने लगते हैं। इस दौरान कैंपस में अफरा-तफरी का माहौल नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर छात्रों ने वीडियो साझा किया है, जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करती दिखती है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में चारों तरफ धुंआ ही धुंआ है। दरअसल बिल के विरोध में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों के मार्च को रोकने के कारण प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई थी। प्रदर्शनकारी यूनिवर्सिटी से निकलकर संसद भवन की ओर जाना चाह रहे थे। यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शनकारियों को रोके जाने के बाद पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई।

छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लाठियां चलाई। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इसके जवाब में छात्रों ने भी पथराव किया। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पहले पुलिस ने पत्थर चलाए और छात्रों ने जवाब में पत्थरबाजी की।

Tear gas and lathi charge at Jamia Millia as student protests are unabated against #CAB2019 pic.twitter.com/m8w24wMuGt

— barkha dutt (@BDUTT) December 13, 2019