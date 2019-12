Citizenship Amendment Bill (CAB) Protest Today Live News Updates: नागरिकता (संशोधन) विधेयक CAB के खिलाफ असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रचंड विरोध देखने को मिल रहा है। कई जगहों से हिंसक प्रदर्शन की खबरें आईं हैं। प्रदर्शन करते हुए लोगों ने गुरुवार (12 दिसंबर) सुबह कर्फ्यू का उल्लंघन किया। साथ ही राज्य में स्थिति तनावपूर्ण बनी रही और इस दौरान सेना ने फ्लैग मार्च भी किया। असम के हालात देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बता दें कि चार स्थानों पर सेना के जवानों को तैनात किया गया है जबकि बुधवार को त्रिपुरा में असम राइफल्स के जवानों को तैनात भी किया गया था।

क्या बोले पीएम मोदी: प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई आपके अधिकारों, विशिष्ट पहचान और खूबसूरत संस्कृति को छीन नहीं सकता है। यह आगे बढ़ता और फलता-फूलता रहेगा।’’

Assam: Security in Guwahati, following protest against #CitizenshipAmendmentBill2019 today. Curfew has been imposed in Guwahati since 6:15 pm today. pic.twitter.com/Xev7Z9bCVc

— ANI (@ANI) December 11, 2019