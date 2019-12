संशोधित नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी देखा जा रहा है, जिसमें एक शख्स CAA के लागू होने पर पूरे हिन्दुस्तान में तख्ता पलट करने की धमकी दे रहा है। Alt News मीडिया के ऑथर डेविड वेंस ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें CAA के विरोध में भड़काऊ बयानबाजी की गई है।

वीडियो में शख्स कहता सुनाई दे रहा है कि “अगर ये CAB लागू हुआ तो हम पूरे हिन्दुस्तान का तख्ता पलट देंगे, सूरत बदल देंगे हिन्दुस्तान का। ये कानून लागू हुआ तो पूरे हिन्दुस्तान में आगजनी कर देंगे और पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नेस्तानाबूत कर देंगे।”

देश के अलग-अलग हिस्सों में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। शुक्रवार को दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन के बाहर प्रदर्शन करने वाले करीब 350 लोगों को हिरासत में लिया गया था। वहीं शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए देश के अलग-अलग हिस्सों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

Muslim gentleman in India expresses wish for genocide. pic.twitter.com/URICSH6JPT

