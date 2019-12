Citizenship Amendment Act के खिलाफ प्रदर्शन काबू करने के लिए दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाद अब तमिलनाडु की मद्रास यूनिवर्सिटी में भी पुलिस ने घुसपैठ की है। मंगलवार शाम वहां पर स्टूडेंट्स संशोधित नागरिकता अधिनियम का विरोध कर रहे थे, उसी बीच कैंपस में पुलिस धमक पड़ी।

दरअसल, CAA और जामिया में छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर दो दिनों से मद्रास विवि के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वह अपने आगे के फैसले पर चर्चा कर रहे थे, तभी कैंपस में पुलिस घुस आई थी, जबकि कैंपस में हालात के मद्देनजर 23 दिसंबर तक के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है।

ताजा मामले में NDTV को एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया- छात्रों ने विरोध प्रदर्शन को उकसाया था। वे बाहरी लोगों को कैंपस में लाना चाहते थे और पुलिस के लिए मुश्किलें पैदा करना चाहते थे। हमारे पास सबूत के तौर पर वीडियो भी है। हालांकि, हमने उसे कैंपस के बाहर सुरक्षित रखा हुआ है।

University of Madras students won't give up, neither should we. Fight against CAA. #ChennaiProtests pic.twitter.com/DqXisc1oiB

