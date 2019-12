नागरिकता कानून को लेकर देशभर में जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की हैं। दोनों नेताओं ने कहा है कि वे नागरिकता संशोधन कानून का पूरी तरह से विरोध करते हैं, लेकिन वे हिंसा करने वालों के साथ नहीं हैं।

ओवैसी ने कहा, विरोध शांति से करेंगे : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की हैदराबाद में हुई बैठक में ओवैसी ने कहा, ‘हमें इस कानून का पुरजोर विरोध करना है। पर, पुलिस की अनुमति लेकर और शांति से करेंगे। आप जानते हैं कि लखनऊ, दिल्ली और मंगलुरू में पुलिस की बर्बरता और हिंसा हुई। इसमें दो मुसलमानों की मौत हो गई। अगर हिंसा होती है तो हम इसकी निंदा करेंगे और इससे खुद को अलग कर लेंगे।’

बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि अन्य दलों की तरह हम हिंसा पर विश्वास नहीं करते : इसी तरह बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने कहा है कि, ‘हमने शुरू से ही इसका विरोध किया है। हम अब भी इसके विरोध में खड़े हैं। लेकिन अन्य पार्टियों की तरह हम सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने या किसी भी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं।’

Asaduddin Owaisi, AIMIM: It is our right to protest, however we condemn violence and anyone who is involved in violence is enemy of entire protest. Protest should be held but it will be successful when peace is maintained. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/3BsMNoweLD

