दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए को लेकर काफी दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। गुरुवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में गुरुवार को पिस्तौल लिए हुए व्यक्ति को प्रदर्शनकारी छात्रों ने पकड़ लिया। व्यक्ति ‘दिल्ली पुलिस जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाते हुए खुलेआम पिस्तौल लहरा रहा था। व्यक्ति ने कथित तौर पर फायरिंग भी की है। पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। इलाके में फायरिंग के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। टि्वटर यूजर्स भी आपस में भिड़ गए।

टि्वटर यूजर कपिल @kapsology ने लिखा, “संघी आतंकी।” अयाज अहमद कासमी @Ayaz_Ind ने लिखा, “गृह मंत्री की पुलिस क्या कर रही है? माहौल खराब हो रहा है।” गौरव तिवारी @methane69 ने लिखा, “पीछे जा रहा है! जरूर सावरकर का फैन होगा।” जय लिखते हैं, “आठ तारीख तक ऐसा ही होगा। दंगा भी हो सकता है। बीजेपी गिरी हुई पार्टी कुछ भी कर सकती है।”

