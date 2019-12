जाने-माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा गुरुवार को Citizenship Amendment Act (CAA) पर टीवी शो में चर्चा के दौरान सीनियर पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर बुरी तरह भड़क उठे। उन्होंने फौरन टोकते हुए कहा कि आप लोग मुद्दे से खेलिए मत…। यह ठीक बात नहीं है। यही नहीं, गुहा ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र भी किया। कहा- मोदी-शाह जो इस वक्त कर रहे हैं, उससे गांधी और अंबेडकर (अगर होते) को भी शर्म आ जाती।

दरअसल, गुहा मोदी सरकार के डराने वाले तानाशाही रवैये का जिक्र कर रहे थे। इसी पर राजदीप ने धुव्रीकरण की राजनीति से जुड़ा सवाल पूछा था। इतिहासकार ने उन्हें यही टोका और कहा- नहीं, आपका सवाल दर्शाता है कि आप इस मुद्दे से खेल रहे हैं। कम से कम यहां तो जिम्मेदार बनिए, मेरी अपील है। आप लोगों (मीडिया) को देश को विभाजित करने के लिए गलती महसूस होगी। आप लोग देश को बांट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आप कृपया इस तरह की चीजें न करें। यह गलत है।

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “दिल्ली में बैठे लोग असल टुकड़े-टुकड़े गैंग है। वे ही देश को बांट रहे हैं। वे हम सब पर हिंदी भी थोपना चाहते हैं। एक नेता को थोपना चाहते हैं।” सुनें, मोदी-शाह के लिए उन्होंने चर्चा के बीच क्या कहा-

#CitizenshipAmendmentAct #CAA @Ram_Guha in an #Exclusive conversation with @sardesairajdeep says, "What Modi and Shah are doing, that is shaming us in the eyes of Gandhi and Ambedkar."#ITVideo

Live https://t.co/4fqxBVUizL pic.twitter.com/3WWp1FOU5r

— India Today (@IndiaToday) December 19, 2019