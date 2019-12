CAA के खिलाफ यूपी के इटावा में प्रदर्शन के दौरान एक एसएसपी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। युवकों के पास जाकर उन्हें प्यार से समझाया और कहा, “तुम लोगों को यहीं रहना है। पढ़ना भी यहीं है। कोई कहीं नहीं जाने वाला है, इसलिए प्रदर्शन छोड़ो और घर जाओ।”

पुलिस अफसर ने इसी के साथ लोगों से उन अफवाहों पर यकीन करने से मना किया, जिनमें यह कह कर भ्रम फैलाया जा रहा है कि CAA के तहत लोगों को देश से बाहर किया जाएगा। एसएसपी जब ये सारी बातें युवकों को मौके पर समझा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था।

वही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस अफसर के युवाओं के समझाने के तरीके की खासा तारीफ हो रही है। यहां तक कि कुछ लोगों ने उन्हें इसी वजह से हीरो भी बता दिया और कहा कि यह इस पुलिस वाले का समझाने का तरीका कमाल था।

Sir Santosh Mishra is explaining CAA & communicating with public, this is the real face of Police, don't fall in the narrative of Media, Police has no intention to harm it's own people. but if you take law & order in your hands they have to use their power to save other people. pic.twitter.com/Ael9h3hKJR

