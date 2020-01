CAA प्रदर्शन के बीच नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ दिया था बयान, तमिल लेखक नेल्लई कन्नन गिरफ्तार

तमिलनाडु में बुधवार को तमिल लेखक नेल्लई कन्नन पेरंबलूर से गिरफ्तार कर लिए गए। यह कार्रवाई उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान के चलते हुई है। 29 दिसंबर को Social Democratic Party of India द्वारा Citizenship Amendment Act के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने यह बयान दिया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ इससे पहले एफआईआर भी दर्ज हुई थी।

लेखक की गिरफ्तारी से चंद घंटों पहले BJP के वरिष्ठ नेता मरीना बीच पर गांधी की प्रतिमा के पास धरने पर बैठे थे। वहां उन सभी ने कन्नन को तत्काल अरेस्ट किए जाने की मांग उठाई थी। बीजेपी के इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले चार नेताओं में पोन राधाकृष्णनन, सीपी राधाकृष्णनन, एल गणेशन और एच राजा शामिल हैं।

दरअसल, शनिवार को SDPI द्वारा आयोजित कार्यक्रम में तमिल लेखक ने कहा था कि वह इस बात से हैरान हैं कि आखिरकार मुसलमानों ने मोदी और शाह की अभी तक हत्या क्यों नहीं की। बकौल नेल्लई, “मोदी के पीछे शाह का दिमाग है। और, ये दोनों खत्म कर दिए जाने चाहिए। पर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है।”

#WATCH Tamil Nadu: Tamil writer, Nellai Kannan arrested in Perambalur on charges of making a hate speech against Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah during protest against #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/2wZdfaHxDS

