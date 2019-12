गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में NRC लागू करने को लेकर पलटी मार ली है। पहले उन्होंने कहा था कि यह पूरे देश में लागू किया जाएगा, पर CAA व NRC पर जारी विरोध और NPR को अनुमति के बीच इन तीनों में भ्रम को लेकर उन्होंने मंगलवार को यू-टर्न मार लिया। कहा कि एनआरसी को देश भर में लागू करने को लेकर तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं हुई है।

समाचार एजेंसी ANI की स्मिता प्रकाश को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “इस पर (पैन-इंडिया एनआरसी) पर बहस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इस पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा है- न तो इस पर कैबिनेट में चर्चा हुई है और न ही संसद में।

सुनें, अब का बयानः

#WATCH Home Minister Amit Shah to ANI: There is no need to debate this( pan-India NRC) as there is no discussion on it right now, PM Modi was right, there is no discussion on it yet either in the Cabinet or Parliament pic.twitter.com/hgHJ3IBFCO

