सीएम कमलनाथ ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- ‘बाप और दादा नहीं रहे स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं’

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के बाप दादा स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहे हैं और वह कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं।

पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि “मैं तो हमेशा कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी एक नाम बता दीजिए, जो आपकी पार्टी का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो। आप अपने रिश्तेदार का तो बता दीजिए, अपना नाम तो छोड़िए, बाप-दादाओं का नाम तो छोड़िए.. ये लोग कांग्रेस और सेवा दल को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने आते हैं।”

कमलनाथ ने आगे कहा कि हमारे संविधान का मूल्य ही सहिष्णुता ही है और यही हमारे देश की संस्कृति है। पूरा विश्व बहुत ताज्जुब से देखता है कि किस प्रकार यहां विविधता, अनेकता है कि पूरा देश एक झंडे के नीचे खड़ा रहता है। ऐसी ही मजबूती सोवियत संघ में थी लेकिन वह बिखर गया क्योंकि उनकी संस्कृति ऐसी नहीं थी। हमारी संस्कृति विविधता में एकता वाली है। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसी पर अब हमला किया जा रहा है। ये लोग एनआरसी की बात करते हैं।’

