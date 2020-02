संशोधित नागरिकता कानून को लेकर जारी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस मामले में सरकार के खिलाफ खासे मुखर दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को भी ओवैसी ने संसद भवन में चर्चा के दौरान संशोधित नागरिकता कानून को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने कहा कि “सीएए नागरिकता देता भी है और लेता भी है। असम में 5 लाख मुस्लिम के नाम नहीं आए। पर असम के बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप देना चाहते हैं…मैं घुसपैठी नहीं, घुसपैठियों का बाप हूं। (सांसद को जवाब देते हुए कही ये बात)। एनपीआर-एनआरसी एक ही है।”

ओवैसी ने कहा कि खुद को मुस्लिम महिलाओं का भाई कहने वाले नरेंद्र मोदी अब उनके धरने से डरे हुए क्यों हैं। ओवैसी ने पीएम मोदी को चुनौती दी कि वह सदन में आकर जवाब दें कि क्या एनपीआर और एनआरसी जुड़े हैं या नहीं। ओवैसी ने पूछा कि सरकार एनआरसी लाएगी या नहीं?

ओवैसी ने देश के हालात पर चिंता जाहिर की और कहा कि यह माहौल जर्मनी की याद दिलाता है। अनुराग ठाकुर के बयान पर भी ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की।

सोमवार को भी ओवैसी ने संसद भवन में सीएए का मुद्दा उठाया था। इस दौरान उन्होंने जामिया के छात्रों के साथ खड़े होने की बात कही थी। उल्लेखनीय है कि बीते हफ्ते एक नाबालिग ने जामिया यूनिवर्सिटी में फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक छात्र घायल हो गया था। इस घटना के बाद ही ओवैसी ने जामिया के छात्रों के साथ होने की बात की कही।

Asaduddin Owaisi in Lok Sabha: CAA citizenship deta bhi aur leta bhi hai. Assam mein 5 lakh muslims ke naam nahi aaye. Par Assam ke Bengali Hindus ko citizenship dena chahte hain….main ghuspethi nahi ghuspethiyon ka baap hun (in reply to a MP). NPR-NRC ek hi hain. pic.twitter.com/isltqH090C

— ANI (@ANI) February 4, 2020