हरियाणा के बादली इलाके में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। घटना रविवार रात लगभग साढ़े नौ बजे पास के पाहसौर गांव के पास हुई। मृतक महिला गुरुग्राम की एचडीएफसी बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। हत्या के बाद आरोपी पति ने शव को पास के रजबहे में फेंक दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए लूटपाट की झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की।

पूछताछ में कबूल कर लिया आरोप

पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी पति को हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ में उसने हत्या की पूरी बात कबूल कर ली। आरोपी अंशुल धवन पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हिसार का रहने वाला है। उस पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी महक कथूरिया (26) के चरित्र पर संदेह के चलते यह जघन्य अपराध किया।

अंशुल ने हत्या के लिए कैंची का इस्तेमाल किया। उसने महक का गला कैंची से रेतकर हत्या कर दी। फिर उसने शव को रजबहे में फेंक दिया। पूरी घटना को लूट जैसी दिखाने के लिए उसने महक के गहने भी वहां फेंक दिए। उसने दावा किया कि अज्ञात बदमाशों ने उसकी पत्नी की हत्या की है।

एसएचओ सुरेश कुमार ने मीडिया को बताया कि महक कथूरिया और अंशुल धवन रविवार रात हिसार से गुरुग्राम जा रहे थे। रास्ते में पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, जो इतना बढ़ा कि अंशुल ने पहले महक को कार में पीटा और फिर बाहर निकालकर गला रेतकर मार डाला।

पुलिस के अनुसार, अंशुल ने अपनी पहचान छिपाने के लिए दस्ताने पहनकर वार किए ताकि फिंगरप्रिंट न आएं। महक लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। पुलिस को शुरू से ही अंशुल पर संदेह था, और पूछताछ में उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया।

महक की शादी पांच महीने पहले ही हुई थी और वह दो माह की गर्भवती थीं। उनके माता-पिता, भाई-बहन ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही अंशुल उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। परिवार वालों का आरोप है कि हत्या अचानक नहीं हुई, बल्कि लंबे समय की साजिश का हिस्सा है। घटना के दिन महक घर से हंसते हुए निकली थीं। मां डिंपल ने उन्हें ख्याल रखने के लिए कहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनका आखिरी सफर होगा। भाई अक्षय के मुताबिक मां ने महक को टिफिन भी पैक करके दिया था।

