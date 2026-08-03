Go to Live Updates

Bankipur, Datia and Manjalpur Vidhan Sabha UpChunav Parinaam LIVE Updates: बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सोमवार को घोषित किए जाएंगे। तीनों सीटों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पूर्व विधायक नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद हो रहा है। यह मुकाबला भाजपा, जन सुराज और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय हो गया है। मतदान 30 जुलाई, 2026 को हुआ था।

दतिया उपचुनाव: दतिया में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच है। मतदान 30 जुलाई को हुआ था और इस निर्वाचन क्षेत्र में 71.44 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। 2023 के विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7500 से अधिक वोटों से हराया था। अप्रैल में दिल्ली की एक अदालत द्वारा भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

भाजपा ने उपचुनाव में मिश्रा को उम्मीदवार नहीं बनाया और इसके बजाय तिवारी को टिकट दिया। इस फैसले के चलते मिश्रा के समर्थकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।

मांजलपुर उपचुनाव परिणाम: गुजरात की मांजलपुर सीट पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती भी होगी। यह उपचुनाव बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के कारण कराना पड़ा था। इस सीट पर 30 जुलाई को 37.5% मतदान हुआ था। मुख्य मुकाबला बीजेपी के सतीश गोविंदभाई पटेल और कांग्रेस नेता भिखाभाई रबारी के बीच है।

Live Updates

बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर उपचुनाव के नतीजों से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स के लिए पढ़ें जनसत्ता का लाइव ब्लॉग...

09:09 (IST) 3 Aug 2026

बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने जश्न की तैयारी शुरू की

बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना के बीच भाजपा कार्यकर्ता जीत को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। परिणाम आने से पहले ही पार्टी कार्यकर्ता जश्न की तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जीत की खुशी में करीब 200 किलो लड्डू तैयार कराए जा रहे हैं।

09:03 (IST) 3 Aug 2026

दतिया उपचुनाव में क्या उम्मीद की जा सकती है?

मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतगणना शुरू हो गई है, जिसमें पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है। हालांकि 2023 में कांग्रेस ने यह सीट जीती थी, लेकिन इस साल अप्रैल में दिल्ली की एक अदालत द्वारा कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में तीन साल की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद उपचुनाव कराना जरूरी हो गया था। कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह अपनी सीट बरकरार रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा के आशुतोष तिवारी इस सीट पर चुनौती पेश कर रहे हैं। इसके अलावा 19 अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं। गुरुवार को हुए मतदान में दतिया सीट पर 71.44 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

08:58 (IST) 3 Aug 2026

दतिया में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी; कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू।

08:49 (IST) 3 Aug 2026

भाजपा को सबका आशीर्वाद प्राप्त है- आशुतोष तिवारी

दतिया से भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी कहते हैं, "भाजपा को सबका आशीर्वाद प्राप्त है; हमें सभी का भरपूर समर्थन मिला है। मतदाताओं ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को विकास के एजेंडे पर अपना आशीर्वाद दिया है।"

08:42 (IST) 3 Aug 2026

दतिया में मतगणना शुरू

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू।

08:31 (IST) 3 Aug 2026

पटना के एएन कॉलेज मतगणना केंद्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पटना के एएन कॉलेज मतगणना केंद्र में वोटों की गिनती शुरू होगी।

08:21 (IST) 3 Aug 2026

मतगणना की सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं- कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े

दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के दिन कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने कहा, "सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। मतगणना 20 मेजों पर होगी। जिन्हें 10-10 मेजों के दो चरणों में व्यवस्थित किया गया है और डाक मतपत्रों के लिए अलग मेजें लगाई गई हैं। डाक मतपत्रों की गिनती मुख्य मतगणना के साथ-साथ चलेगी, हालांकि प्रक्रिया डाक मतपत्रों से शुरू होगी; व्यापक सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसमें स्थल के अंदर और बाहर दोनों जगह तीन स्तरीय सुरक्षा स्थापित की गई है। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि उपस्थित अधिकारी संतुष्ट हों और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत न हो। हम शुरुआती दौर की मतगणना धीरे-धीरे कर सकते हैं जब तक कि सभी संतुष्ट न हो जाएं; एक बार जब सभी सहज हो जाएंगे, तो हम मतगणना की गति तेज कर देंगे। हालांकि, यदि कोई संभावित त्रुटि होती है, तो उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या पारदर्शिता की कमी से संबंधित चिंताओं से बचा जा सके।

08:14 (IST) 3 Aug 2026

बांकीपुर में शुरू हुई वोटों की गिनती

बांकीपुर उपचुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। काउंटिंग के लिए कुल 16 टेबल बनाए गए हैं। हर टेबल पर तीन मतगणना कर्मियों को तैनात किया गया है। कुल 21 राउंड में गिनती होगी। 

07:58 (IST) 3 Aug 2026

बीजेपी बहुत बड़े अंतर से हारेगी- प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने रविवार को बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की करारी हार की भविष्यवाणी की। किशोर ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "भाजपा इतनी बड़ी हार के अंतर से हारेगी कि उनमें कभी यह कहने की हिम्मत नहीं होगी कि वे बिल्लियों और कुत्तों को भी चुनाव टिकट देकर जीत सकते हैं।"

07:57 (IST) 3 Aug 2026

बांकीपुर से कौन है बीजेपी का उम्मीदवार

नीरज कुमार सिन्हा बांकीपुर से भाजपा की पहली पसंद नहीं थे। पार्टी ने अपने पहले उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद उन्हें बदल दिया और सिन्हा को अपनी सबसे सुरक्षित सीटों में से एक की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वह भाजपा की जीत के सिलसिले को बरकरार रख पाएंगे।

07:56 (IST) 3 Aug 2026

दतिया में कितना मतदान हुआ

30 जुलाई को हुए मतदान में 71.44% मतदान दर्ज होने के बाद, दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती सोमवार को सुबह 8 बजे शुरू होगी।