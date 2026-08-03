Bankipur, Datia and Manjalpur Vidhan Sabha UpChunav Parinaam LIVE Updates: बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सोमवार को घोषित किए जाएंगे। तीनों सीटों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पूर्व विधायक नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद हो रहा है। यह मुकाबला भाजपा, जन सुराज और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय हो गया है। मतदान 30 जुलाई, 2026 को हुआ था।

दतिया उपचुनाव: दतिया में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच है। मतदान 30 जुलाई को हुआ था और इस निर्वाचन क्षेत्र में 71.44 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। 2023 के विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7500 से अधिक वोटों से हराया था। अप्रैल में दिल्ली की एक अदालत द्वारा भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

भाजपा ने उपचुनाव में मिश्रा को उम्मीदवार नहीं बनाया और इसके बजाय तिवारी को टिकट दिया। इस फैसले के चलते मिश्रा के समर्थकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।

मांजलपुर उपचुनाव परिणाम: गुजरात की मांजलपुर सीट पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती भी होगी। यह उपचुनाव बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के कारण कराना पड़ा था। इस सीट पर 30 जुलाई को 37.5% मतदान हुआ था। मुख्य मुकाबला बीजेपी के सतीश गोविंदभाई पटेल और कांग्रेस नेता भिखाभाई रबारी के बीच है।

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